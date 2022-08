Man (25) uit Kortrijk riskeert acht jaar cel voor opzettelijke brandstichting uit wraak, maar ontkent alles

De 25-jarige Robin S. uit Kortrijk riskeert acht jaar cel voor opzettelijke brandstichting in een gebouw met vijf studio’s van vzw De Poort op de hoek van de Noordstraat en de Gasstraat in Kortrijk. Dat gebeurde exact twee jaar nadat Xandro De Volder overleed aan een overdosis. S. zou de bewoner van de studio daarvoor de schuld gegeven hebben, maar ontkent alle betrokkenheid. “Xandro was maar een vage kennis, ik wist zelfs niet hoe hij precies gestorven was”, aldus de beklaagde.

Xandro De Volder (21) stierf aan een overdosis in een appartement in Waregem. Zijn overlijden veroorzaakte veel ophef en de vraag wie er schuld aan had en leidde zelfs tot een proces voor poging doodslag.

Brand twee jaar na overlijden

Op 25 januari 2022, dag op dag twee jaar na zijn overlijden, ontstond een zware brand in het studiocomplex, meer bepaald in het appartement van Yacine El Melki (29). “Ik kreeg die studio nadat ik anderhalf jaar dakloos geweest was”, zei hij op het proces. “Na de brand waren al mijn kleren en heel mijn inboedel kapot.” Yacine zelf was niet thuis op het moment van de brand, een andere bewoner moest met rookintoxicatie naar het ziekenhuis.

Yacine verdacht S. meteen omdat die hem eerder al de dood van Xandro zou verweten hebben. Op de muur van het gebouw stond ook Xandros naam in zwarte graffiti. Achteraf werd S. opgepakt met zwarte handen en bij hem thuis werden bussen zwarte graffiti aangetroffen.

“Op drie minuten tijd zou hij dus hebben ingebroken, graffiti hebben gespoten en brand hebben gesticht?” – advocaat Robin S.

S. schreeuwt echter zijn onschuld uit. “Op camerabeelden is te zien hoe hij om 12.10 uur zijn woning verlaat en om 12.19 uur is hij al terug”, zei zijn advocaat. “Het is drie minuten fietsen tot het studiocomplex. Op drie minuten tijd zou hij dus hebben ingebroken, graffiti hebben gespoten en brand hebben gesticht? Bovendien was de brand volgens de deskundige al voor die tijd ontstaan. Het zwart op zijn handen was geen roet of verf, maar schurft en hij ging die dag enkel even buiten om te gaan kijken naar een andere graffititag waarvan hij verdacht werd.”

S. zelf kende Yacine van vroeger in het drugsmilieu. “Maar ik ben al 2,5 jaar clean en heb gebroken met het milieu, ik heb helemaal geen vete met Yacine en Xandro was maar een vage kennis.”

S. zit desondanks al sinds de feiten in voorhechtenis. Vonnis op 13 september. (JF)