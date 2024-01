Man (25) slaat ex van zus neusbreuk omdat die haar blijft lastigvallen

Een man uit Kortrijk riskeert een celstraf nadat hij de ex van zijn zus een neusbreuk sloeg. De 25-jarige M.Q. gaf de feiten toe, maar wees op de uitlokking: “Hij had mijn zus twee keer geslagen met zijn gsm.”

Met zijn BMW kwam hij vanaf de Veemarkt aangereden in de Wandelingstraat in Kortrijk om te stoppen naast een man. M.Q. (25) mompelde iets, gaf hem een kopstoot, schopte hem op de grond en gaf hem nog een vuistslag. “Kom nog één keer aan mijn zus en ik doe je iets aan”, gaf hij nog mee als boodschap.

Het slachtoffer kreeg het hard te verduren. Overal bloedspatten, een gebroken neus en been- en rugletsels. Het Openbaar Ministerie vordert daarvoor een celstraf van viee maanden en een boete van 400 euro. De man betwist de feiten alvast niet, maar wilde ze wel in een context plaatsen.

“Verkeerd gehandeld”

Het slachtoffer is namelijk de ex-man van zijn zus. De man raakte verslaafd aan drugs en drank, waarna een scheiding volgde. En dat zou de man niet hebben kunnen verkroppen. De politie werd er verschillende keren bijgehaald, maar uiteindelijk besloot M.Q. het heft zelf in handen te nemen. “Hij had mijn zus twee keer geslagen met zijn gsm. Ik kon het niet meer aan, voelde me machteloos en zag zwart voor mijn ogen. Dan heb ik verkeerd gehandeld”, aldus de beklaagde.

De man hoopte dat deze uitlokking als verzachtende omstandigheid zou worden gezien en vroeg een werkstraf. De rechter velt een vonnis op 31 januari. (JDr)