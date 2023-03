Man (25), die Ine (33) en gezin met baby bedreigde met wapens in Ieper, blijft aangehouden

De Ieperling, die Ine (33) bedreigde met een geweer en een gezin met een mes, moet langer in de cel blijven.

Het incident met het mes gebeurde een paar weken geleden in de vestiging van supermarktketen ALDI op de hoek van de Steverlyncklaan en Watertorenstraat in Ieper. Het incident met het geweer, mogelijk een alarmpistool, vond afgelopen vrijdag plaats bij het Minneplein, tussen het flatgebouw van verdachte S. M. (25) en het appartementsgebouw van overbuur Ine (33). De vrouw beweert dat de man een schot loste in haar richting. Ze raakte niet gewond en belde meteen de politie, die S. arresteerde.

De man werd aangehouden en moest dinsdag voor de Ieperse raadkamer verschijnen. Zijn aanhouding is nu minstens met een maand verlengd. De beslissing stemt Ine tevreden. “Ik heb schrik: die man woont aan de overkant van de straat, hé”, verklaarde de vrouw eerder. (TP)