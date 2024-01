Mama van Maud en Ona staat oog in oog met hun moordenaar: partnergeweld mondde uit in echtscheiding die zijn stoppen deed doorslaan

Maanden vóór hij zijn dochtertjes Maud (8) en Ona (5) om het leven bracht, zou Chris Vanhaverbeke (44) hun moeder ook geslagen en verkracht hebben. Zij ziet haar ex vandaag voor het eerst terug op het proces voor dat partnergeweld, de aanleiding voor hun vechtscheiding die hem tot het ondenkbare dreef.

Terug naar de zomer van 2022. Na vijftien jaar zijn barsten ontstaan in het huwelijk tussen Chris Vanhaverbeke en zijn vrouw Astrid G. (37), die een landbouwbedrijf met B&B runnen in de Sijlslostraat in Waardamme. Op 21 augustus bereiken de spanningen een hoogtepunt wanneer Vanhaverbeke zijn vrouw met een labelmaker tegen het oor slaat tijdens een zware ruzie over geld. Astrid laat haar verwondingen vaststellen in het politiekantoor en uit haar verklaringen maakt het parket op dat ze die avond ook verkracht werd.

Echtscheiding

Een maand na het geweld is de echtscheiding een feit. Dik tegen de goesting van Vanhaverbeke, die Astrid smeekt om hun relatie nog een kans te geven. Maar de vrouw houdt voet bij stuk en Vanhaverbeke komt in een negatieve spiraal terecht. Hij kan de breuk niet verkroppen en bovendien ziet hij zijn dochtertjes Maud (8) en Ona (5) veel minder. De meisjes verblijven overwegend bij hun mama. Enkel op woensdag en zaterdag kan hij tijd met hen doorbrengen.

De toon van Vanhaverbeke wordt steeds dreigender. “Als jij niet wil luisteren naar mij, dan maak ik hen kapot”, zou hij al op 7 november gezegd hebben tegen zijn ex. Op 14 november staan Chris en Astrid tegenover elkaar in de familierechtbank. Hij eist een week-om-weekregeling, zij wil de huidige regeling behouden. De rechter stelt de zaak met twee weken uit. “Die veertien dagen uitstel was een klop van de hamer”, zou Vanhaverbeke later verklaren.

Gruweldaad

Op woensdag 16 november doet Vanhaverbeke uiteindelijk het ondenkbare. Hij haalt dochtertjes Maud (8) en Ona (5) ’s middags van school en neemt hen mee naar de boerderij, waar hij sinds de breuk alleen woont. “Het is te laat, je gaat hen niet meer zien”, laat hij zijn ex telefonisch weten. De landbouwer verstikt de beide meisjes met plastic zakken en knipt de kabels aan de elektriciteitskast door. Volgens het parket in een poging om zijn ex en haar vader te elektrocuteren.

Na zijn gruweldaad overweegt Vanhaverbeke zelfmoord, maar van dat plan ziet hij af. De politie kan hem later die avond inrekenen nadat hij in de buurt van de afrit van de E403 in Ruddervoorde met zijn wagen tegen een paal belandt. Sindsdien zit de landbouwer opgesloten in de Brugse gevangenis. Waarom hij zijn dochtertjes doodde? “Ik was ten einde raad”, stelde hij.

Oog in oog

Intussen zit het moordonderzoek in een finale fase. Maar in afwachting van zijn assisenproces, waar hij een levenslange celstraf riskeert, moet Vanhaverbeke zich maandag voor de Brugse strafrechtbank al verantwoorden voor het partnergeweld. Volgens zijn advocaat Kris Vincke zal de veertiger normaal gezien aanwezig zijn. “De verkrachting zullen we met de meeste klem betwisten”, stelt hij.

Ook Astrid G. zou van plan zijn om het proces bij te wonen en zal dus voor het eerst sinds de gruwel oog in oog komen te staan met de moordenaar van haar kinderen. Eind 2022 woonde ze de reconstructie bij, maar ze volgde toen alles op een scherm in een camper. Of Vanhaverbeke haar zal durven aankijken, valt te bezien. En of hij nú al zal praten over de moorden en zijn motieven erachter, is eveneens koffiedik kijken.

Naast het partnergeweld, de moorden en moordpogingen zal Vanhaverbeke zich ook nog moeten verantwoorden voor belaging. De aardappelteler zou zijn ex immers vanuit de gevangenis blijven lastigvallen met telefoontjes en brieven waarin hij haar de schuld geeft voor de feiten. (AFr)