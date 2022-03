Maldegemnaar staat terecht omdat hij advocatenkantoor van bewindvoerder terroriseerde

Een 28-jarige man uit Maldegem heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor belaging, doodsbedreigingen en vernielingen. J.D. viseerde zijn voorlopig bewindvoerder en diens advocatenkantoor, waar hij zelfs grote stenen door het raam gooide.

De beklaagde viel in 2020 meermaals zijn toenmalige voorlopig bewindvoerder lastig. Zo vernielde hij op 18 oktober 2020 een deur. Na het overlijden van die advocaat werd meester Luc Coucke eind januari 2021 als nieuwe bewindvoerder aangesteld.

Jonge advocate

“Hij wordt vaak aangesteld voor moeilijke pupillen, want na 40 jaar als advocaat heeft hij een dik vel”, pleitte meester Rik Demeyer voor de burgerlijke partij.

Al snel voelde ook het personeel van meester Coucke zich geterroriseerd. Een jonge advocate was op een vrijdagavond alleen op kantoor toen D. opdook en riep dat hij haar zou vermoorden.

Grote steen

Het slachtoffer sloot zich uiteindelijk op in een kast in de bibliotheek. Als klap op de vuurpijl toonde meester Demeyer de grote steen die op 11 maart 2021 door het raam van het advocatenkantoor Schepens & Partners werd gekeild.

“Ik heb zelfs een exemplaar mee voor het openbaar ministerie, want dit is de steen die bij mij is binnengegooid.”

Moeilijke jeugd

De verdediging betwistte enkel de doodsbedreigingen aan het adres van de jonge advocate. Meester Emeline Vanhooren focuste vooral op de erg moeilijke jeugd van haar cliënt. Daarnaast werd verwezen naar zijn verslaving aan drugs en alcohol.

“In zijn beleving waren de intenties van meester Coucke niet goed en kreeg hij niet de antwoorden die hij wilde.” Ondertussen zou D. wel opgenomen zijn.

Zwaard van Damocles

De zaak wordt voortgezet op 17 maart, zodat de beklaagde zich akkoord kan verklaren met de voorwaarden die zijn advocate voorstelde.

Het openbaar ministerie vorderde een strenge bestraffing. “Het zwaard van Damocles moet zwaar genoeg zijn”, aldus procureur Lode Vandaele.