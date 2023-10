“Mag ik op de PlayStation spelen?”: Vraag leidt tot discussie, waarna man stiefdochter te lijf gaat

D.B. (39) uit Gits heeft wat problemen om zich in te houden bij discussies, zo blijkt. De man moest zich verantwoorden voor twee feiten van intrafamiliaal geweld. Hij riskeert een celstraf van acht maanden.

Als het over geldzaken gaat, dan is het voor D.B. (39) uit Gits moeilijk om zich te beheersen. Dat bleek onder meer op 8 september vorig jaar. Zijn stiefdochter was op bezoek en vroeg of ze op de PlayStation mocht spelen. Doordat zijn budgetmeter dat niet toeliet, ontstond er een discussie. Hij greep de jongedame bij de keel en gaf haar een duw. Ze viel daarbij tegen de deur, waarna ze afgevoerd werd om de wonde te laten verzorgen.

Vuistslag op het hoofd

Eerder ontstond er al een discussie met zijn partner. In de garage werd een tuintafel omgegooid, waarna zijn vrouw de plaats wilde verlaten. Hij sommeerde haar terug te komen. Toen ze weigerde, werd D.B. woedend. “Terwijl ze zich vasthield aan de omheining, sloeg hij haar op het hoofd met zijn vuist. Daar hield ze een hersenschudding aan over”, aldus het parket.

De Procureur des Konings vroeg een celstraf van acht maanden. Als morele schadevergoeding vroeg de stiefdochter een bedrag van 1.000 euro. De beklaagde daagde niet op in de rechtbank. De rechter velt een vonnis op 13 november. (JDr)