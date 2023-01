Maand uitstel in zaak diefstal luxehorloges Bart Versluys en Miguel Dheedene

Het proces rond de diefstal van luxehorloges van ondernemers Bart Versluys en Miguel Dheedene, waarbij vijf verdachten zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden, is met een maand uitgesteld. Dat komt omdat de dagvaarding van een Franse verdachte niet correct gebeurd is.

Bouwpromotor Bart Versluys werd op 1 april 2022 overvallen in de Zandvoordestraat in Oostende. Daarbij werd een wapen getoond en pepperspray gebruikt. Het slachtoffer kreeg klappen van twee verdachten, die hem vervolgens van zijn uurwerk beroofden. Het ging om een horloge van Richard Mille van ongeveer 350.000 euro, en Versluys beloofde een beloning voor wie informatie kon geven.

Grootschalig onderzoek

De feiten vertoonden veel gelijkenissen met een overval in Antwerpen, waarbij in de nacht van 18 op 19 maart zakenman Miguel Dheedene in de Zwijgerstraat door twee personen aangevallen werd met pepperspray. Ook hij werd bestolen van zijn luxehorloge Patek Philippe ter waarde van 180.000 euro. De diefstallen maakten deel uit van een grootschalig onderzoek dat eerst in Antwerpen werd gevoerd, maar naar Oost-Vlaanderen verhuisde omdat eerder door dezelfde bende twee gewelddadige home-invasions gepleegd werden in de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg.

Vier verdachten

In het onderzoek werden door de onderzoeksrechter in Gent in totaal vier verdachten aangehouden. De verdachten zouden deel uitmaken van een Noord-Franse bende gelinkt aan een amateurvoetbalclub in Houplines. Ze werden verwezen naar de Gentse correctionele rechtbank, samen met een vijfde Franse verdachte die nog niet aangetroffen werd. Die man werd niet in persoon gedagvaard, waardoor de rechtbank de zaak uitstelde tot 9 februari. In de zaak werden verschillende huiszoekingen uitgevoerd, maar de horloges van de twee ondernemers werden nooit aangetroffen.

