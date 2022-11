Maand rijverbod en alcoholslot na aanrijding 4 wagens met mobilhome op T-Day in Lauwe

Een maand rijverbod, de verplichte installatie van een alcoholslot voor 1 jaar en een boete van 3.200 euro. Dat is wat een 54-jarige man uit Lauwe (Menen) overhoudt nadat hij op de eerste terrasjesdag na de lockdown met zijn kampeerwagen 4 voertuigen ramde in Lauwe. Hij bleek 2,25 promille alcohol in het bloed te hebben.

T-Day, de dag waarop op 8 mei 2021 de terrasjes van cafés opnieuw open mochten na een verplichte coronasluiting van 7 maanden. Het sein om eens stevig de bloemetjes buiten te zetten voor velen. Het was pas 14 uur toen S.H. uit Lauwe met zijn kampeerwagen vanuit de Menenstraat de Koningin Astridlaan in Lauwe indraaide en daarbij 4 geparkeerde wagens raakte.

De voertuigen liepen heel wat schade aan de spiegels en het koetswerk op. De Lauwenaar bleek stevig te hebben gedronken. En niet voor het eerst want hij liep al 5 veroordelingen voor alcoholintoxicatie en in totaal al 16 veroordelingen op. De kampeerwagen had hij nog maar enkele dagen voordien gekocht. “Ik was volledig in fout. Ik heb me al een paar keer voor het hoofd geslagen”, aldus de man. (LSi)