Maand cel voor man uit Nieuwpoort na bezit ‘mesje om nagels mee te kuisen’

Een 51-jarige man uit Nieuwpoort is voor de derde keer in een half jaar tijd veroordeeld door de strafrechter in Veurne. Deze keer kreeg Albert D. een maand cel en 800 euro omdat hij en klein mesje op zak had. “Dat gebruik ik enkel om mijn nagels mee te kuisen”, zei hij.

Op 17 september werd Albert D. al in twee zaken veroordeeld. Hij kreeg toen in totaal 110 uren werkstraf voor de diefstal van twee flessen champagne en twee blikken bier en nadat hij betrapt werd met een valmes op zak.

De man was uit zijn appartement gezet wegens een huurachterstand van 5.000 euro en was dat doodleuk gaan vieren door in de Carrefour in Nieuwpoort twee flessen champagne Veuve Clicquot te kopen. Eerder was hij al betrapt met een valmes met slot in zijn rugzak.

Verstek

Nu moest D. zich alweer verantwoorden voor het bezit van een verboden wapen. “Op 5 mei 2020 werd hij tegengehouden voor een controle in Nieuwpoort”, sprak de procureur. “Na een identiteitscontrole voerde de politie een veiligheidsfouille uit en daarbij troffen ze in zijn zakken een klein mesje aan met een lemmet van vier centimeter en een ringvormig lemmet.

“Een verboden wapen, maar dat zag D. zelf niet zo. “Ik gebruik het enkel om mijn nagels mee te kuisen”, verklaarde hij. De man voegt nu een maand cel en 800 euro boete toe aan zijn palmares.” In tegenstelling tot de vorige keer liet D. nu verstek gaan.

(JH)