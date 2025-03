Luitenant van bendeleider riskeert 12 jaar cel na verstikkingsdood 39 Vietnamezen in koelcontainer: “Slachtoffer noemde met laatste krachten zijn naam”

In het dossier rond de dood van 39 Vietnamese migranten in een koelcontainer heeft het federaal parket twaalf jaar effectieve celstraf gevorderd voor N. Van Kim (34). Hij was de rechterhand van bendekopstuk Vo Van Hong, die eerder al berecht werd. Heel wat slachtoffers maakten kort voor hun dood nog video’s. “Die taferelen waren ronduit choquerend”, stelde federaal procureur Ann Lukowiak woensdag in de Brugse strafrechtbank.

In het Zuid-Engelse graafschap Essex werden op 23 oktober 2019 de lichamen aangetroffen van liefst 39 Vietnamese vluchtelingen, onder wie twee kinderen. De slachtoffers vonden de dood in een koelwagen die daags voordien vertrokken was in het noorden van Frankrijk en via Zeebrugge naar het zuiden van Engeland verscheept was.

Onderzoek wees uit dat de slachtoffers door verstikking om het leven waren gekomen tijdens het laatste deel van hun reis vanuit een safehouse boven een pizzeria in Anderlecht.

In totaal werden 23 verdachten, hoofdzakelijk Vietnamezen, naar de Brugse strafrechtbank doorverwezen voor onder meer bendevorming en mensensmokkel met als verzwarende omstandigheid het overlijden van de 39 slachtoffers.

Volgens federaal procureur Ann Lukowiak was de bende verantwoordelijk voor minstens 130 transporten. Hun slachtoffers omschreven ze als ‘kippen’.

Verstek

De Brugse correctionele rechtbank veroordeelde bendeleider Vo Van Hong in januari 2022 tot vijftien jaar effectieve celstraf. In beroep werd die straf herleid tot tien jaar cel. Zijn handlangers kregen tot vier jaar effectieve celstraf. Enkele taxichauffeurs en verhuurders van safehouses werden vrijgesproken. In het Britse luik van het dossier kregen de spilfiguren in januari 2021 al 20 en 27 jaar cel voor doodslag.

N. Van Kim (34), de rechterhand van Vo Van Hong en baas van een safehouse in Anderlecht, kon evenwel nooit ingerekend worden. Uiteindelijk werd de voortvluchtige Vietnamees woensdag bij verstek berecht voor de Brugse correctionele rechtbank.

De federaal procureur vroeg twaalf jaar cel, 616.000 euro boete en een verbeurdverklaring van ruim anderhalf miljoen euro. Ze verwees daarbij naar de video’s die de slachtoffers maakten vlak voor hun dood. “De taferelen waren ronduit choquerend”, stelde ze. “In volle doodsstrijd noemde een slachtoffer de naam van de beklaagde, terwijl op de achtergrond mensen weenden, hoestten en op de wand van de vrachtwagen klopten.”

N. Van Kim staat terecht voor de smokkel van minstens 77 migranten, verspreid over 56 transporten. De man is nog altijd voortvluchtig. De uitspraak volgt op 7 mei. (AFr)