Luc Martens moet 260.000 euro aan vijf personen terugbetalen

Oud-minister en burgemeester van Roeselare Luc Martens moet 260.000 euro die hij had geleend, aan vijf personen terugbetalen. Zo bericht Focus-WTV vrijdagavond. De rechtbank in Kortrijk heeft beslist dat hij het geleende bedrag aan vijf personen of ondernemingen uit de regio integraal moet terugbetalen met daarbovenop de rente.

In een reactie aan Focus-WTV beloofde Martens dat ook te doen. Eerder verplichtte de burgerlijke rechtbank hem ook al tot andere terugbetalingen. Martens leende voor zo’n 3,2 miljoen euro. Hij zou zichzelf in nesten gewerkt hebben met de aankoop van cryptomunten.

In totaal behandelt de rechtbank in Kortrijk 21 dossiers, maar veel gedupeerden spanden geen zaak aan. Intussen diende Martens zelf klacht in tegen buitenlandse bedrijven die hem met de verkoop van cryptomunten zouden opgelicht hebben.