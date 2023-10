Luc Martens betwist niet dat hij enkele leningen niet terugbetaalde

Voormalig Vlaams minister en ereburgemeester van Roeselare Luc Martens betwist niet dat hij enkele leningen aan bevriende zakenmensen niet terugbetaalde. Dat is gebleken voor de burgerlijke rechtbank in Kortrijk, waar hij vrijdag moest verschijnen. Martens’ advocaat gedroeg zich naar de wijsheid van de rechtbank.

Luc Martens en – in bepaalde gevallen – ook zijn echtgenote Chantal Van Audenhove dienden er zich te verweren tegen kennissen aan wie ze geld leenden maar dat niet terugbetaalden.

Tien zaken

In totaal ging het om tien zaken, waarbij in de helft daarvan ook de echtgenote van Martens genoemd werd. In die vijf zaken vroeg de advocaat van Luc Martens om een uitstel. “Mevrouw Van Audenhove wenst zich te distantiëren van haar echtgenoot en wil zelf een raadsman aanstellen”, klonk het.

Het gros van de rechtszaken tegen Martens werd eerder al ingeleid. Telkens gaat het om vrienden van de oud-minister die hem geld leenden, maar dat niet tegen de afgesproken datum terugzagen. Zij dringen aan op een snelle uitspraak van de rechter.

Bewarend beslag

“Want mijn cliënten vrezen dat meneer Martens ondertussen goederen zal proberen verkopen waarop ondertussen bewarend beslag is gelegd. Bovendien hebben wij vernomen dat hij tot op de dag van vandaag nog nieuwe leningen probeert los te peuteren bij mensen. Het moet stoppen”, klonk het.

De advocaat van Luc Martens betwistte die beweringen. “Op alles wat meneer Martens en mevrouw Van Audenhove hebben, is beslag gelegd. De goederen, de eigendommen, de rekeningen: men kan er niet meer zelf over beslissen. Dus er is ook geen gevaar dat er iets weggemaakt zal worden”, pleitte meester Thomas Goethals.

Nieuwe klachten

Op de zitting bleek dat de juridische lijdensweg voor Luc Martens nog lang niet voorbij is. Los van de lopende burgerlijke zaken en het strafrechtelijk onderzoek dat tegen hem gevoerd wordt wegens oplichting, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte komen er ook nieuwe klachten bij.

“Er is nog een bijkomende dagvaarding onderweg, opnieuw van mensen die hem in vertrouwen geld geleend hebben”, bevestigt advocaat Michiel Van Eeckhoutte.

Op 17 november doet de burgerlijke rechtbank uitspraak.