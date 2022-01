Loppemnaar ontkent dat hij echtgenote verkrachtte, slachtoffer bloedde net niet dood

Een 48-jarige man uit Loppem staat in de Brugse rechtbank terecht voor de brutale verkrachting van zijn echtgenote. Door de hevige bloedingen was de vrouw eventjes in levensgevaar. Het parket vraagt een voorwaardelijke bestraffing.

Na elf jaar huwelijk stapte het slachtoffer op 7 oktober 2019 naar de politie waar ze aangifte deed van partnergeweld. Ze vertelde hoe haar man J.C. vaak agressief werd als hij gedronken had. Zo had ze een paar weken eerder haar hand gebroken na een duw van haar man op café.

Stomp voorwerp

Enkele jaren eerder, op 7 mei 2016, zou hij haar ook verkracht hebben. Die dag werd de vrouw met de MUG-heli overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Haar baarmoederhals was gescheurd en door de hevige vaginale bloedingen was de vrouw even kritiek. Volgens de artsen konden de verwondingen enkel veroorzaakt zijn door een brutale verkrachting met een stom voorwerp.

Het slachtoffer durfde lange tijd geen klacht in te dienen, maar onder druk van haar familie deed ze dit uiteindelijk wel. J.C. geeft de duw op café toe maar de verkrachting en eerder geweld ontkent hij met klem. “Hij heeft haar nooit tot iets geforceerd”, pleitte advocaat Serge Defrenne maandag. “Dat heeft ze zelf verklaard. Die bloedingen konden ook veroorzaakt zijn door de biopsie die ze een week voor de feiten onderging.” De procureur merkte op dat het echtpaar pas jaren na de feiten met die versie op de proppen kwam.

Hechter gezin dan ooit

Na de klacht werd J.C. onder voorwaarden gelost. Zo mocht hij zes maanden lang geen contact meer hebben met zijn vrouw en moest hij in behandeling voor zijn drankprobleem. “Hij raakt nu geen druppel meer aan”, pleitte Defrenne. “Nu vormen ze een hechter gezin dan ooit.” Voor de slagen op café vroeg Defrenne de gunst van de opschorting, gekoppeld aan voorwaarden. De uitspraak volgt op 7 februari.

