Liefst 63 jaar na eerste veroordeling: 81-jarige Blankenbergenaar krijgt opnieuw 36 maanden cel

Liefst 63 jaar na zijn eerste veroordeling heeft Blankenbergenaar René S. (81) in de Brugse rechtbank opnieuw 36 maanden celstraf gekregen voor een hele reeks diefstallen en inbraken. Het gaat om zijn vijftiende veroordeling. “Mijn excuses, het zal nooit meer gebeuren”, boog de man tijdens het proces zijn hoofd.

In 1958 verscheen René S. op amper achttienjarige leeftijd een eerste keer voor de rechter wegens diefstal. Het was de start van een criminele loopbaan die hem talrijke veroordelingen opleverde. En daar zaten ook zware straffen tussen. Zo kreeg hij al eens vijf jaar cel opgelegd. Na zijn veertiende veroordeling in 2011 bleef het jarenlang stil rond de man. Tot een alerte taxichauffeur hem halfweg december 2020 spotte in een Blankenbergse tuin. Toen de kwieke tachtiger doorhad dat hij betrapt was probeerde hij zich nog te verbergen in de struiken, waar de politie hem even later in de boeien sloeg.

Onderzoek wees uit dat René S., gekend als de “oudste dief van de kust”, tussen april en december 2020 ’s nachts op pad ging om in te breken in woningen in Blankenberge en Zeebrugge. Elf keer slaagde hij in zijn opzet maar in negen gevallen bleef het bij een poging. De Blankenbergenaar had het telkens gemunt op geld en juwelen.

Weinig schuldinzicht

Op basis van zijn zware strafverleden besloot de onderzoeksrechter om de bejaarde man aan te houden. Na bijna vier maanden voorhechtenis kwam hij terug vrij. “De beklaagde vertoonde tijdens zijn verhoor maar weinig schuldinzicht. Hij kon geen uitleg geven voor zijn aanwezigheid in die tuin en geen commentaar was het enige wat hij kwijt wou. Van enige bekentenissen was geen sprake”, aldus de procureur, die 37 maanden cel vroeg.

Tijdens zijn proces ging René S. alsnog tot bekentenissen over. “Mijn cliënt wil nu wel zijn verantwoordelijkheid opnemen”, pleitte zijn advocaat Julien Wydoodt. “Hij heeft zeker niet heel zijn leven in de misdaadwereld vertoefd. Hij probeerde meermaals een zaak uit de grond te stampen maar dat mislukte telkens. Hij raakte in financiële problemen en het was geldgebrek dat hem uiteindelijk terug op het dievenpad bracht. Mijn cliënt hoopt dat hij zijn straf onder elektronisch toezicht zal mogen uitzitten.”

Trouwring

René S. richtte zich tot het enige aanwezige slachtoffer, dat een vergoeding vroeg voor zijn ontvreemde trouwring. “Mijn excuses. Het was fout wat ik deed en het zal nooit meer gebeuren”, boog hij het hoofd. De rechter gaf hem maandag uiteindelijk 36 maanden cel wat de man in staat stelt om zijn straf thuis met een enkelband uit te zitten.

