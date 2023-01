Lid van motorbende riskeert elf maanden cel voor drugs en verboden wapens

Een 32-jarige man uit Pittem heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor drugsbezit en het bezit van verboden wapens. De feiten speelden zich af in het clublokaal van MC Nomads, waar D.D. zelf ook woonde. Het openbaar ministerie vorderde elf maanden effectieve celstraf.

In het voorjaar van 2022 kreeg de beklaagde een ambtenaar onder begeleiding van de politie over de vloer. De agenten gingen echter snel over tot een huiszoeking in zijn toenmalige woning in Pittem. “Want de wapens liggen er gewoon open en bloot”, aldus procureur Fauve Nowé. D. bleek in het bezit te zijn van vier werpmessen, een matrak en een boksbeugel met geïntegreerd springmes. Daarnaast werd in het pand ruim 28 gram speed aangetroffen.

Het openbaar ministerie wierp op dat de beklaagde eerder al tot een werkstraf veroordeeld werd voor de verkoop van drugs. Daarom werd deze keer acht maanden effectieve celstraf gevorderd voor drugsbezit. Voor de verboden wapens hangt D. nog eens drie maanden cel boven het hoofd.

De verdediging legde uit dat D. in het andere dossier slechts eenmalig samen met een vriend drugs had vervoerd. Naar eigen zeggen begon hij pas later speed te gebruiken, maar is hij ondertussen weer helemaal clean. Alle wapens zou hij dan weer gekocht hebben in het Zeeuws-Vlaamse Sluis. “In Nederland zijn die dingen blijkbaar vrij te koop, waardoor hij niet besefte dat het hier niet mocht.” Op vraag van de rechter bevestigde D. wel dat hij lid was van motorclub Nomads, maar hij ontkende dat de wapens daar iets mee te maken hadden. De verdediging stelde opnieuw een werkstraf voor.

De rechter doet uitspraak op 7 februari.