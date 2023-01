Lid van mensensmokkelbende die in De Panne tegen de lamp liep vraagt mildere straf

Een 31-jarige man uit de Britse havenstad Folkestone heeft voor de Brugse rechtbank een mildere straf gevraagd voor zijn aandeel in een mensensmokkelbende, die zijn slachtoffers als “kippen” omschreef. Dusan H. kreeg eind 2021 bij verstek veertig maanden cel opgelegd, maar hij tekende verzet aan. “Hij werd meegesleurd door zijn vader”, stelde zijn advocaat.

Op 11 juli 2019 hield de politie in De Panne drie voertuigen met Britse nummerplaten staande. Twee daarvan waren bestelwagens waarin de agenten verborgen ruimtes ontdekten voor de smokkel van transmigranten. De vijf inzittenden, vier Tsjechen en een Slovaak, werden opgepakt. Verder onderzoek wees uit dat een van de Tsjechen, Lukas G., de vier anderen in zijn thuisland had geronseld als chauffeur. Naar eigen zeggen werkte hij voor landgenoot Dusan H. en zijn gelijknamige zoon. Zij ontvingen op hun beurt vanuit het Verenigd Koninkrijk bevelen van de Afghaanse bendeleider Jan K. (43).

Op het moment van de betrapping zat vader H. in Tsjechië in de cel voor mensensmokkel. De speurders gingen hem verhoren en de man bekende toen zijn rol als tussenpersoon. Onderzoek wees uit dat de bende de slachtoffers aan de telefoon “kippen” noemde. Voor de politie hanteerde ze de codenaam “tuinbonen”. Jan K. kreeg eind 2021 vijf jaar effectief en een boete van 40.000 euro. Vader en zoon H. kregen elk 40 maanden cel en een boete van 40.000 euro. Lukas G. kreeg 37 maanden cel. De vier chauffeurs kregen elk 30 maanden celstraf met uitstel.

Miniem aandeel

Dusan H. junior tekende verzet aan tegen zijn veroordeling waardoor hij woensdag een nieuw proces kreeg. Volgens zijn advocaat Thomas Gillis was zijn aandeel in de feiten miniem. “Hij leverde enkel wat hand- en spandiensten en trad ook op als tolk”, pleitte hij. “Hij werd in de zaak meegesleurd door zijn vader. Mijn cliënt leidt een voorbeeldig leven in Engeland en heeft nog geen dag in de cel gezeten.” Meester Gillis vroeg een straf met uitstel. De rechtbank doet uitspraak op 8 maart. (AFr)