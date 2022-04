Lid van beruchte misdaadfamilie krijgt tien jaar cel voor gruwelijke foltering van zijn lief

“Een traumatische hellevaart die twee dagen duurde”. Zo omschrijft de rechter de gruwelijke, dagenlange afranseling die de vriendin van Torhoutenaar Koen V. moest ondergaan. De 33-jarige telg van een beruchte West-Vlaamse misdaadfamilie kreeg maandag voor de Brugse rechtbank tien jaar effectieve celstraf opgelegd wegens foltering en vrijheidsberoving. Dat hij het slachtoffer ook wou doden, achtte de rechtbank evenwel niet bewezen.

Toen agenten van de politiezone Kouter op zaterdag 11 september vorig jaar omstreeks 6 uur ’s ochtends het appartement van Koen V. op de Burg in Torhout binnendrongen wisten ze niet wat ze zagen. Op de grond voor een met bloed besmeurd bed in de slaapkamer zat een half bewusteloos meisje met dichtgemepte ogen en uitgerukte haren. Ze vertoonde blauwe plekken over het hele lichaam en bleek ook een klaplong en enkele gebroken halswervels te hebben door wurging met een riem. Haar vriend was via een venster naar het dak gevlucht, waar de politie hem in de boeien sloeg. Het zwaar verminkte slachtoffer – op het moment van de feiten amper 20 jaar oud – belandde met levensbedreigende verwondingen in het ziekenhuis, maar overleefde de feiten.

De politie had die nacht al een paar keer aan de deur van V. gestaan na meldingen wegens nachtlawaai. Maar omdat het ter plaatse stil bleef, was ze telkens weer vertrokken. “Gelukkig sloeg een buurman ’s ochtends nogmaals alarm, anders was het wellicht met haar gedaan”, pleitte Kris Vincke, de advocaat van het slachtoffer. “Volgens de artsen was orgaanfalen immers nabij.”

Misdaadfamilie

Het slachtoffer had al enkele maanden een relatie met V., maar woonde nog maar een tweetal weken bij hem in. Volgens Vincke was de aanleiding voor de feiten bijzonder banaal. “Ze had hem op een verkeerde manier gewekt door te masturberen”, stelde hij. “Mijn cliënte diende in zijn ogen tot niets. Hij kleineerde haar constant en hield haar in de gaten met een camera. Ze kon niet weg. Het was gruwel, gruwel, gruwel.”

Koen V. maakt deel uit van een beruchte West-Vlaamse misdaadfamilie, die bij het gerecht bekendstaat voor diefstal, brandstichting, drugs, verkrachtingen en moord. Hij kreeg al eens vijf jaar cel opgelegd omdat hij in 2005 op amper zeventienjarige leeftijd drie basisscholen in brand stak. De jeugdrechter gaf hem toen uit handen. Voor de mishandeling van zijn vriendin vroeg de procureur minstens vijf jaar cel. Volgens het parket was er zelfs sprake van poging tot doodslag, maar dat betwistte V. met klem. “Hij wou haar niet dood”, pleitte advocate Nadia Lorenzetti. “Hij schaamt zich diep en besefte de ernst pas toen hij de foto’s zag. Hij is niet de baarlijke duivel, maar gebruikte gewoon veel te veel speed.”

Zware jeugd

Meester Lorenzetti verwees ook naar de zware jeugd van V. “Net als zijn broers en zussen moest hij als kind stelen en kreeg hij lijfstraffen van zijn vader. Na zijn celstraf bleef hij jarenlang op het rechte pad tot hij zijn werk als daklegger kwijtspeelde en opnieuw aan de drugs raakte. Ik denk dat hij gebaat zou zijn met voorwaarden, zoals een drugsbehandeling.”

Procureur Yves Segaert-Vandenbussche pikte het niet dat Lorenzetti de nadruk legde op het speedgebruik van V. als oorzaak van de feiten. “Een vuile advocatentruc, want dit is geen drugsdossier”, brieste hij. “Ik ken deze familie al lang en geef het je op een briefje: deze feiten waren de generale repetitie en de volgende keer staan we in de kapel (Brunokapel, waar de assisenprocessen plaatsvinden, red.) hiernaast.”

Ook de rechtbank was maandag niet overtuigd van het oogmerk om te doden, maar ze herkwalificeerde de feiten wel naar foltering en gaf V. hiervoor tien jaar cel. “De feiten getuigen van een niets ontziende barbaarsheid. Het slachtoffer werd bijna 48 uur lang op een gruwelijke en uiterst brutale wijze mishandeld. De beklaagde ontzegde haar alle hulp, verplichtte haar om wakker te blijven en recht te zitten en verbood haar zelfs te drinken. Het was een traumatische hellevaart die twee dagen duurde.” Aan het meisje kende de rechter een voorlopige schadevergoeding toe van 2.500 euro. (AFr)