Lichtte werkneemster (42) uit Koksijde schrijnwerker op door zichzelf hoger loon te geven en handtekening te vervalsen?

Een vrouw (42) uit Koksijde wordt ervan verdacht een valse arbeidsovereenkomst te hebben opgesteld toen ze als administratief bediende aan de slag was bij een schrijnwerker uit Lombardsijde. Volgens het Openbaar Ministerie vervalste ze de handtekening van de zaakvoerder om zichzelf op die manier een hoger loon te kunnen uitkeren. Ze moest dinsdag voor de strafrechter verschijnen.

De vrouw was al enkele jaren aan de slag bij de schrijnwerker voor slechts vier uur per week, omdat de echtgenote van de schrijnwerker het merendeel van de administratie op zich nam. Toen het evenwel tot een scheiding kwam, werd het personeelslid gevraagd om 28 uur per week te presteren. Daarvoor gaf ze een andere job op.

De werkneemster gaf de gegevens door aan het sociaal secretariaat en dat zou een arbeidscontract opstellen. Maar volgens de schrijnwerker en het Openbaar Ministerie gaf ze een hoger loon door. Ze zou vervolgens zelf de arbeidsovereenkomst hebben ondertekend in naam van haar werkgever.

Schriftvervalsing

Uiteindelijk kwam de vermeende fraude drie jaar later aan het licht door een extern auditbureau. De vrouw werd op staande voet ontslagen. Ze ontkende altijd dat ze de handtekening had vervalst en beweerde dat de verloning wel degelijk afgesproken was. Het parket liet de handtekening onderzoeken door een schriftdeskundige, die oordeelde dat het om schriftvervalsing ging. Een tegenexpert van de beklaagde oordeelde net andersom. Een derde expert, aangesteld door de burgerlijke partij, vond het dan wél weer schriftvervalsing. I.V. wordt vervolgd voor valsheid in geschrifte, gebruik van valse documenten en oplichting.

Uitstel voor extra onderzoek

De verdediging ging volop voor de vrijspraak en stelde dat de beklaagde altijd ter goeder trouw handelde. De burgerlijke partij eiste 39.000 euro schadevergoeding en 2.500 euro morele schadevergoeding. De rechter liet de zaak uitstellen naar 15 maart om extra onderzoek en extra documenten te bekomen die kunnen wijzen op schuld en onschuld. (BB)