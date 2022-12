Lichterveldse brandstichter die in brandweertrui voor rechter verscheen krijgt alsnog twee jaar cel

Een 29-jarige Lichterveldenaar heeft voor de Brugse rechtbank twee jaar effectieve celstraf gekregen voor brandstichting. De man kreeg de straf aanvankelijk met uitstel opgelegd, maar hij leefde zijn voorwaarden niet na. Opmerkelijk: tijdens zijn nieuwe proces verscheen de man voor de rechter in een trui van … de brandweer.

In de nacht van 27 op 28 oktober 2018 liep Andy M. tegen de lamp nadat hij brand had gesticht in de voormalige Sint-Jozefkliniek in Oostende. De twintiger had zelf de hulpdiensten verwittigd, en het vuur was snel onder controle. Maar hij gedroeg zich verdacht en was stomdronken. Zijn vriendin praatte hem uiteindelijk aan de galg.

Onderzoek linkte de Lichterveldenaar ook aan een brand van gestapeld isolatiemateriaal in Lichtervelde, een haagbrand in Torhout en een papierbrand op zijn eigen oprit. “De beklaagde was toen telkens zo vriendelijk om te helpen met blussen”, sneerde de procureur tijdens het eerste proces in 2019.

Volgens de gerechtspsychiater is M. geen pyromaan, maar heeft hij wel een grote fascinatie voor vuur. Hij vatte zelfs ooit een opleiding aan voor vrijwillig brandweerman, maar werd niet geschikt bevonden. De verdediging verwees naar zijn alcoholverslaving en problematische gezinssituatie.

In april 2019 kreeg M. twee jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd. Hij moest zich onder meer laten opnemen in de psychiatrie. Maar omdat hij bepaalde voorwaarden niet naleefde kwam de zaak halfweg september terug voor de rechtbank. Opmerkelijk: M. verscheen toen voor de rechter in een brandweertrui.

Tijdens zijn nieuwe proces beweerde M. al twee maanden nuchter te zijn, maar alcoholtests wezen uit dat hij toch weer hervallen was in zijn verslaving. De rechtbank trok dan ook zijn voorwaarden in. (AFr)