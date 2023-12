Lichterveldenaar die naaktbeelden vroeg aan jonge meisjes hoeft niet naar de cel: “Hij begreep zelf niet hoe dit kon gebeuren”

Een 32-jarige Lichterveldenaar heeft voor de Brugse rechtbank een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor bezit en verspreiding van beelden van kindermisbruik. Voor aanranding werd hij vrijgesproken.

Uit informatie van het Amerikaanse gerecht bleek S.L. op 16 mei 2020 een kinderpornografische foto verspreid had. Een huiszoeking wees uit dat de Lichterveldenaar via Snapchat ook erotische gesprekken gevoerd had met jonge meisjes. Aan een negenjarig meisje vroeg hij om naaktbeelden door te sturen.

Blijven aandringen

Volgens het openbaar ministerie benaderde S.L. ook in het voorjaar van 2021 op gelijkaardige wijze meerdere meisjes. Hij loog over zijn leeftijd en bleef aandringen op naaktfoto’s en -beelden.

Volgens zijn advocaat laat de dertiger zich intussen vrijwillig begeleiden door een psycholoog. “Hij begreep zelf niet hoe het is kunnen gebeuren”, aldus meester Maarten Willaert, die ook wees op het blanco strafblad van zijn cliënt.

Voorwaardelijke celstraf

Meester Willaert stuurde aan op een opschorting, gekoppeld aan voorwaarden. Het openbaar ministerie stelde een voorwaardelijke celstraf voor. De rechtbank volgde maandag het openbaar ministerie en legde S.L. een jaar voorwaardelijke celstraf op. De man is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt.

S.L. stond ook terecht voor aanranding, maar werd daarvoor vrijgesproken. Volgens de rechtbank was er immers nooit sprake van fysiek contact. (AFr)