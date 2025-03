Leuvens gezin veroordeeld voor afpersing en oplichting van religieuze instellingen: ook Veurnse parochie slachtoffer

De correctionele rechtbank van Leuven heeft maandag drie leden van een Leuvens gezin veroordeeld voor langdurige oplichting, afpersing van religieuze instellingen en witwassen. Zij maakten in totaal meer dan 470.000 euro winst bij verschillende parochies. Zo ook in onze provincie, namelijk in Veurne. Het gezin handelde volgens de rechter als een criminele bende. Vader kreeg achttien maanden cel, zijn vrouw kreeg een voorwaardelijke straf van een jaar. De zoon moet een werkstraf uitvoeren van 180 uur.

De feiten van afpersing en oplichting besloegen de periode van begin 2014 tot eind 2022. Het veroordeelde gezin maakte in totaal veertien slachtoffers bij verschillende parochies. Zo ook in onze provincie, namelijk in Veurne. “De daders maakten misbruik van de kwetsbare positie van de bejaarde slachtoffers,” staat in het vonnis.

Vader (F.M.) en moeder (T.J.) zouden de gelden afhandig hebben gemaakt door leugens. De bankrekening van de zoon (F.G. 25) fungeerde als doorgeefluik. Ze deden zich steeds als iemand anders voor die geld van het gezin zou moeten hebben: een huurbaas, een deurwaarder. Ze zeiden geld nodig te hebben voor een begrafenis, de huur of voor andere meelijwekkende zaken. Volgens de moeder pleegden ze de feiten vanwege hun precaire financiële situatie. Die omstandigheden waren een twistpunt tijdens de zitting van 4 november 2024.

Ontkenning

Volgens de verdediging kon er geen sprake zijn van een criminele bende, omdat het gezinsleden betrof. Ook zou er geen oplichting zijn gebeurd. De bedragen zouden geschonken zijn door de religieuze organisaties aan de beklaagden. Zo zei de zoon, die een tijd een van de tuinen onderhield: “Ik heb nooit om geld gevraagd. Als ik de pater belde om te zeggen dat ik geld had ontvangen, antwoordde hij dat het voor mij was.” Hij zou als een surrogaatzoon zijn voor de pater.