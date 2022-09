Lendeledenaar die handeltje dreef in frauduleuze postbusfirma’s riskeert twee jaar cel

Een 43-jarige Lendeledenaar riskeert voor de Brugse strafrechtbank twee jaar celstraf voor grootschalig gesjoemel met Bulgaarse postbusfirma’s. Volgens het gerecht stond Peter V. aan het hoofd van een criminele organisatie die frauduleuze vennootschappen verkocht aan Belgische firma’s die met buitenlandse arbeiders wilden werken. Ook vijf van zijn klanten staan terecht.

Het onderzoek naar Peter V. ging al in 2005 van start. Volgens het gerecht profileerde de man zich als boekhouder of consultant die frauduleuze constructies met Bulgaarse postbusvennootschappen adviseerde aan zijn klanten. “De beklaagde had zogezegd hét ideale systeem uitgedokterd om goedkope werkkrachten in België te werk te stellen”, verduidelijkte arbeidsauditeur Sofie Heyndrickx. “Via zijn website verkocht hij voor 2.000 à 3.000 euro Bulgaarse postbusvennootschappen aan Belgische firma’s die buitenlandse arbeiders wilden inschakelen. Hij nam alle administratieve taken op zich.”

Fictieve vennootschappen

Volgens Heyndrickx werden met behulp van de constructie de Belgische minimumlonen en sociale bijdragen massaal ontweken. “Controles wezen uit dat de beklaagde werkte met fictieve vennootschappen die nooit actief waren in Bulgarije. De sociale bijdragen werden niet doorgestort naar de Bulgaarse sociale zekerheid en om de constructie mogelijk te maken vervalste de beklaagde tal van documenten. De grootste slachtoffers waren natuurlijk de werknemers.”

Naast sociale inbreuken staat V. ook terecht als leider van een criminele organisatie. “Als spilfiguur regelde hij alles voor de klanten”, ging Heyndrickx verder. “In februari 2021 ging hij zelfs nog een stapje verder door Wit-Russen en Oekraïners illegaal tewerk te stellen. Hij liegt, bedrieg en licht mensen op. Eerdere veroordelingen voor verduistering, schriftvervalsing en sociale inbreuken haalden niets uit”

Eerdere veroordeling

Heyndrickx vroeg twee jaar cel en een verbeurdverklaring van 114.000 euro voor Peter V., die tijdens zijn proces schuld bekende. “Het was gemakkelijk geldgewin”, pleitte meester Mario Renodeyn. “Maar sinds mijn cliënt begin juli in de cel belandde beseft hij goed de ernst van zijn daden. Hij zit nu een celstraf van 37 maanden uit na een eerdere veroordeling. Hopelijk kan hij nog op enige mildheid rekenen.”

In de beklaagdenbank zitten ook een vijftal klanten van V. Het gaat onder meer om een tentenbouwer, een poetsfirma en een bouwfirma. Volgens de arbeidsauditeur wisten ze goed waar Peter V. mee bezig was. Ze vroeg voor hen geldboetes tot 48.000 euro en een jaar cel. De beklaagden wezen allen met een beschuldigende vinger naar Peter V. Naar eigen zeggen waren ze niet op de hoogte van zijn gesjoemel. “Mijn cliënt liep in augustus 2016 tegen de lamp tijdens een controle op Pukkelpop”, pleitte de advocaat van de tentenbouwer. “Hij viel compleet uit de lucht en zette de samenwerking met V. meteen stop.”

De uitspraak volgt op 14 oktober. (AFr)