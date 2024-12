Leider overvallersbende juweliers krijgt opnieuw zeven jaar cel

Het kopstuk van een Litouwse bende is door het hof van beroep in Gent veroordeeld tot zeven jaar cel voor drie gewapende overvallen op juweliers langs de kust. Zijn advocaat had om een lichtere straf gevraagd, maar daar had het hof geen oren naar.

Op 17 april 2015 drongen drie gangsters de juwelierszaak Rubrecht in de Driftweg in De Haan binnen. De juwelier werd gekneveld terwijl ze hem onder schot hielden. De buit bedroeg uiteindelijk voor 800.000 euro aan juwelen, horloges en geld.

Drie Litouwers werden kort na de feiten opgepakt. Later werden nog meer leden van dezelfde bende opgepakt en die konden worden gelinkt aan nog drie andere gewapende overvallen. Eén ervan was Ricarde V. Op 28 augustus 2015 sloegen ze toe bij een juwelier in Knokke-Heist, maar ze moesten er zonder buit afdruipen. Amper vijf dagen later was juwelierszaak Hulpiau in Oostende aan de beurt. De oom en tante van de zaakvoerder hielden de winkel open en werden hard aangepakt. Ze werden gekneveld, bedreigd met een vuurwapen en geslagen. “De mond van de vrouw werd zodanig hard toegesnoerd dat ze amper nog kon ademen”, werd achteraf vastgesteld. Op 11 september 2015 sloeg de bende ook nog eens toe in het Waalse Verviers. Daar werd een duur horloge buitgemaakt.

Vluchtgevaar

Het hoofd van de bende, de 35-jarige Litouwer Ricardo V., kreeg zeven jaar cel bij verstek. Hij kon worden opgespoord en opgepakt, maar tekende beroep aan tegen zijn straf. In beroep benadrukte zijn advocaat dat zijn cliënt nu op het rechte pad is, goed bezig is, een opleiding volgt, taallessen bijwoont en beter af zou zijn met een straf met uitstel.

Maar de procureur-generaal vond dat hij geen excuses moest zoeken. Ricardo V. werd immers al eerder tot vier jaar veroordeeld in Oostenrijk voor zwaar banditisme. Het hof achtte zijn betrokkenheid bij drie overvallen van de bende bewezen en hoewel hij werd vrijgesproken van zijn betrokkenheid bij een vierde overval waarvan hij werd beschuldigd, bleef zijn straf behouden op zeven jaar. De man zit momenteel in de gevangenis en omdat hij geen adres heeft in België en er dus vluchtgevaar is, blijft de man voorlopig in de gevangenis. (OSM)