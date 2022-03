Leider mensensmokkelbende krijgt opnieuw tien jaar cel voor 60 transporten vanuit West-Vlaanderen

De leider van een groot Albanees mensensmokkelnetwerk heeft in de Brugse rechtbank na verzet opnieuw tien jaar effectieve celstraf en een boete van ruim 1,1 miljoen euro gekregen. De rechter beval zijn onmiddellijke aanhouding.

In het voorjaar van 2019 trof de politie geregeld Albanezen aan in de regio rond Veurne. Met telefoontaps en observaties werd een grote mensensmokkelorganisatie in kaart gebracht. Die regelde “gegarandeerde” transporten, waarbij Albanese transmigranten met medewerking van vrachtwagenchauffeurs naar het Verenigd Koninkrijk werden gesmokkeld. Volgens het parket was de bende verantwoordelijk voor zestig transporten waarbij 143 illegalen gesmokkeld werden vanaf West-Vlaamse snelwegparkings en industrieterreinen.

Adriatik H. (40), een Brit met Kosovaarse roots, kreeg op 29 juli 2020 als bendekopstuk bij verstek tien jaar cel en ruim 1,1 miljoen euro boete. Zijn luitenants in België kregen vijf en zeven jaar effectief. De overige beklaagden kregen tot zes jaar cel. De rechter beval de onmiddellijk aanhouding van Adriatik H., die via zijn luitenanten lucht kreeg van zijn veroordeling. Zijn advocaten tekenden verzet aan waardoor hij een nieuw proces kreeg.

H. kwam naar België voor een verhoor waarbij de politie hem getapte telefoongesprekken liet horen. Maar H. beweerde dat het niet zijn stem was die te horen was in de opnames. De man was op 2 maart niet aanwezig voor zijn nieuwe proces. Volgens zijn advocaat bleef H. de feiten betwisten, hoewel er met de smartphone van de bendeleider selfies van de Brit werden verstuurd.

(AFr)