Leerkracht islamitische godsdienst uit Kortrijk krijgt 30 maanden cel voor aanranding van negen minderjarige leerlingen

Een leerkracht islamitische godsdienst uit Kortrijk krijgt 30 maanden cel, waarvan de helft effectief, voor de aanranding van negen minderjarige leerlingen. Alles gebeurde in de zeer gesloten Somalische gemeenschap. “Er heerst een grote schaamtecultuur en daar heeft hij flagrant misbruik van gemaakt”, klonk het bij de advocaat van een van de slachtoffers.

Het merendeel van de feiten speelden zich af tussen 2015 en 2017, maar het duurde lange tijd voor die aan het licht kwamen. De bal ging aan het rollen toen een eerste slachtoffer een klacht indiende in april 2021. Uit verder onderzoek bleek dat de 54-jarige islamleerkracht minstens negen meisjes aanrandde. De jongste slachtoffers waren ten tijde van de feiten slechts negen jaar oud.

“Mijn cliënte was vijftien toen ze islamles volgde bij de beklaagde”, zei de advocaat van een van de slachtoffers in de rechtbank. “Het begon met kleine, onschuldige aanrakingen aan de handen of de schouders, maar later betastte hij haar aan de borsten en tussen de benen. Het heeft jaren geduurd voor mijn cliënte kon opbiechten wat hij haar had aangedaan. Er heerst een grote schaamtecultuur binnen de Somalische gemeenschap, waar alles zich afspeelde.”

Onder druk gezet

“Ik heb maar na jaren een klacht ingediend omdat ik dacht dat ik de enige was. Ik was er niet klaar voor”, zei een slachtoffer zelf in de rechtbank. “Ik was maar een kind dat wou spelen met haar vriendinnen. Die school was geen gevaarlijke plek, maar ze werd gevaarlijk door hem. Ik ben jaren naar de psycholoog geweest, maar de schade zou niet door mij gedragen moeten worden.”

Tijdens het onderzoek was het ook de politie al snel duidelijk hoe gevoelig de zaak lag in het Somalische milieu. Verschillende slachtoffers en hun families werden naar eigen zeggen onder druk gezet door andere families die de leerkracht steunden. In een opmerkelijke politieactie werden daarom tijdens het onderzoek zeven slachtoffers tegelijk van school gehaald voor verhoor om onrust en eventuele invloed vanuit andere families te voorkomen.

De islamleerkracht ontkende aanvankelijk alles, maar gaf onder invloed van zijn advocaat op het proces toch alles toe. “Het is een lange, innerlijke strijd geweest voor hem en ik heb goed op hem moeten inpraten”, zei zijn advocaat. De man is sinds 2017 geen islamleerkracht meer. Naast de celstraf legde de rechter hem ook een verbod op om de komende twintig jaar nog activiteiten met minderjarigen uit te oefenen. Hij moet voorlopig al 12.900 euro aan schadevergoedingen betalen aan zijn slachtoffers.