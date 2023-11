Leerkracht (27) uit Blankenberge die seks had met leerlingen vrijgelaten onder voorwaarden

De Brugse raadkamer besloot vrijdagochtend de 27-jarige T.L. vrij te laten onder voorwaarden. De leerkracht verbleef sinds mei in de cel nadat hij verschillende zware zedenfeiten pleegde in een middelbare school in Blankenberge. Het parket gaat niet in beroep tegen die beslissing.

Op 17 mei 2023 stond een middelbare school in Blankenberge stond plots in rep en roer na enkele geruchten. De 27-jarige populaire leerkracht T.L. ontkrachtte voor de klas dat hij een relatie zou hebben met een 18-jarige leerling, maar besloot een paar uur later zichzelf toch aan te geven bij de politie. Het nieuws sloeg bij zijn omgeving en de school in als een bom.

In het politiekantoor zou T.L. verklaard hebben dat hij jarenlang een relatie had met een leerlinge, maar daar bleef het niet bij. De twintiger zou bovendien ook seks hebben gehad met drie andere leerlingen, waarvan de jongste amper 14 jaar.

Psychologische begeleiding

T.L. verbleef sindsdien in de cel en wilde zich daar ook psychologisch laten begeleiden. De twintiger verscheen al meerdere keren voor de raadkamer, maar die besloot telkens de aanhouding van de leerkracht te verlengen. Tot vrijdagochtend. Na bijna zes maanden cel besloot de Brugse raadkamer de twintiger dan toch vrij te laten onder voorwaarden.

Het parket tekent geen beroep aan tegen die beslissing.