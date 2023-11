Leerkracht (27) die seks had met leerlingen vrij onder voorwaarden

De Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) in Gent heeft de vrijlating van de 27-jarige leerkracht T.L. bevestigd. De populaire leerkracht uit Blankenberge die seks had met verschillende leerlingen mocht al van de raadkamer in Brugge de cel verlaten, maar het parket tekende beroep aan.

Op 10 november besloot de raadkamer in Brugge dat de leerkracht de cel mocht verlaten. Maar het parket verzette zich tegen die vrijlating en ging in beroep. Maar ook de KI in Gent besliste donderdag uiteindelijk toch de man vrij te laten. De 27-jarige T.L., leerkracht op een Blankenbergse middelbare school, mag dus voorlopig de gevangenis verlaten onder het naleven van strikte voorwaarden.

Zedenfeiten

De twintiger zat al sinds half mei in de gevangenis nadat hij zichzelf aangaf bij de politie. Eerder die dag ontkrachtte T.L. voor de klas nog dat hij een relatie zou hebben met een 18-jarige leerlinge. Enkele uren later kwam de man op zijn woorden terug en gaf hij zichzelf aan bij de politie. T.L. besloot meteen open kaart te spelen: de geruchten over de relatie met de 18-jarige leerlinge klopten. Daar bleef het echter niet bij, want de leerkracht zou ook seks hebben gehad met drie andere leerlingen. De jongste leerlinge was amper 14 jaar. (OSM)