Leden van Deense straatbende riskeren zes jaar cel voor ontvoering Oostendse taxichauffeur

Drie Deense twintigers riskeren voor de Brugse rechtbank zes jaar cel voor een ontvoering van een Oostendse taxichauffeur. Het slachtoffer werd in een wagen gesleurd en twee dagen vastgehouden in een vakantiehuisje in Stekene. Volgens de beklaagden ging het om een afrekening. “Ze wilden de 10.000 euro terug die ze betaald hadden voor drugs”.

Op 25 augustus vorig jaar bestelden drie mannen bij A.D. een taxirit naar de luchthaven. In Oostende sleurden ze hem hardhandig uit de wagen en dreigden daarbij met een mes en een bijl. A.D. werd gekneveld en ontvoerd in een gehuurde Volvo met Zweedse nummerplaat. Die kon op 27 augustus gelokaliseerd worden in natuurdomein Het Speelhof in Stekene, waar het slachtoffer twee dagen lang werd vastgehouden in een vakantiehuisje.

De volgende nacht reed de Volvo naar Nederland, waar de politie tot controle over wou gaan. De wagen ging er vandoor, maar kon in Nijmegen staande worden gehouden. Het geknevelde en geblinddoekte slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, terwijl de drie andere inzittenden werden gearresteerd.

Volgens het slachtoffer zat een Deens drugskartel achter de feiten. Via Snapchat zouden de daders op 27 augustus geld hebben geëist van zijn broer. Maar die verklaarde dat hij het account waarop hij de berichten had ontvangen intussen had gewist. De politie had hij niet verwittigd omdat A.D. met de dood werd bedreigd. Het slachtoffer werd naar eigen zeggen kaalgeschoren en geslagen.

Jibril M. (28), Mohammed T. (22) en Ibrahim H. (24) gaven de ontvoering toe, maar ontkenden dat die in opdracht gebeurde. Ze beweerden dat ze het slachtoffer 10.000 euro hadden betaald voor drugs maar hun koopwaar niet te zien kregen. De feiten waren dus een afrekening. “Maar van geweld of doodsbedreigingen was geen sprake”, pleitte Pieterjan Dens, de advocaat van M. “Het slachtoffer werd zelfs goed behandeld.” De verdediging drong aan op straffen met uitstel. “Ze zitten ten slotte al zestien maanden in voorhechtenis”, klonk het.

Procureur Yves Segaert-Vandenbussche merkte op dat de beklaagden geen onbekenden zijn voor de Deense politie. “Ze maken deel uit van een Deense straatbende”, stelde hij. “Zowel de beklaagden als het slachtoffer laten het achterste van hun tong niet zien. Veel vragen blijven onbeantwoord.” De rechtbank doet uitspraak op 12 december. (AFr)