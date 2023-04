Leden Noord-Franse bende krijgen tot negen jaar cel voor diefstal luxehorloge Bart Versluys

Vijf leden van een Noord-Franse dievenbende zijn in Gent veroordeeld tot celstraffen tussen vier en negen jaar cel. Ze stalen onder meer het peperdure polshorloge van ondernemer Bart Versluys, maar pleegden ook een overval op een Antwerpse zakenman en in Gent organiseerden ze een dubbele home-invasion.

Een rustige villawijk in de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg werd in begin 2022 opgeschrikt door twee gewelddadige home-invasions. In één week tijd vielen gemaskerde criminelen twee keer dezelfde woning binnen. Telkens waren de dochters van 16 of 20 jaar getuige of slachtoffer. De daders deden zich voor als pakjeskoeriers, maar spoten dan de dochters peperspray in de ogen bonden ze vast. De vader werd met een koevoet in het gezicht geslagen. De criminelen waren op zoek naar luxe horloges.

Het onderzoek van politie en parket vorderde eerst moeizaam, maar in maart werd in Antwerpen zakenman Miguel Dheedene, ex van Tanja Dexters, slachtoffer van een gewelddadige overval. Toen hij één van zijn horecazaken verliet, werd hij opgewacht. Zijn horloge van Philip Patek ter waarde van 248.000 euro pikten ze mee. En in april werd ook bouwpromotor Bart Versluys in Oostende ‘s avonds brutaal overvallen door twee mannen, terwijl een derde op de uitkijk stond. De ondernemer was die avond op weg van zijn kantoor naar zijn wagen. Hij werd er opgewacht door twee mannen. Wanneer hij de koffer van zijn wagen open deed, spoten ze peperspray in zijn gezicht. “Hij werd geslagen en geschopt tot hij niet meer kon bewegen. Hij werd wurm geslagen”, pleitte zijn advocate Caroline Thiel.

Voetbaltrainer

De dieven gingen er vandoor met zijn Richard Mille Rm 11-03 Titanium ter waarde van 350.000 euro. De beelden van die overval werden verspreid en die zorgen voor een doorbraak. Eén verdachte droeg namelijk een outfit van een Noord-Franse voetbalploeg, uit de buurt van Roubaix. Dat bleek voetbaltrainer K.C. te zijn. Het parket ziet hem ook als de leider van de bende die zijn jongens ook buiten het veld instructies gaf. De trainer werd eerder al veroordeeld voor een zware gewapende overval. Het parket ziet hem als degene die de verschillende diefstallen aanstuurde. De twee verdachten van de overvallen op Versluys en Dheedene werden ook geïdentificeerd, één daarvan is ook lid van de voetbalploeg. Volgens de procureur was het K.C. die die avond op de uitkijk stond en hij diezelfde rol vervulde bij de overval in Antwerpen. “Hij maakt als leider zijn handen niet zelf vuil. Maar hij was het wel die zorgde voor de valse nummerplaten op de Volkswagen Polo waarmee ze er vandoor gingen. Hij nam ook telkens de horloges in ontvangst.”

Ook de rechtbank zag de trainer van de voetbalploeg as leider van de bende. Volgens de rechter was hij betrokken bij de eerste home-invasion en bij de twee horlogediefstallen. Hij kreeg negen jaar cel. Twee voetballers werden veroordeeld tot zes en vijf jaar celstraf voor hun aandeel in de eerste home-invasion. De twee andere beklaagden kregen zeven jaar, bij verstek en vier jaar celstraf voor hun rol bij de twee horlogediefstallen.

In zijn vonnis beoordeelde de rechtbank de feiten als extreem zwaarwichtig, waarbij minderjarigen niet ontzien werden. “De trainer wordt beschouwd als aanstoker, maar de echte bovenbouw heeft het onderzoek niet kunnen bovenhalen”, oordeelde het vonnis verder. Bart Versluys werd een provisioneel bedrag 265.000 euro toegekend als schade, meer bepaald de aankoopwaarde van de horloge. (OSM)