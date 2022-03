Leden motorbende riskeren toch celstraffen voor brandstichting

Drie leden van een motorbende riskeren in beroep vier en vijf jaar cel voor een reeks feiten, waaronder het in brand steken van een vrachtwagen van iemand die de club wou verlaten. In eerste aanleg werden ze nog vrijgesproken.

Op 30 december 2019 werd in Diksmuide de vrachtwagen van een trucker in brand gestoken. Het slachtoffer had net daarvoor aangegeven dat hij de motorclub Red Devils wou verlaten. Daarop werd het voertuig van de man in brand gestoken. Even voordien was zijn caravan verplaatst van het clubhuis naar Middelkerke en werd er een dode kraai aan gehangen.

Y.G. uit Langemark-Poelkapelle en P. D. uit Zonnebeke zouden de brandstichting op hun geweten hebben. In de nacht van 24 op 25 juni 2019 werd een brand aangestoken in een woning in Geluwe. Ook van die brandstichting worden ze verdacht, samen met C.D. uit Langemark-Poelkapelle. C.D. en Y.G. worden ook van een andere brandstichting met een aansteker en een hoopje kleren in een woning van de ex van de vriendin van C. in Roeselare.

Toch werden de drie in eerste aanleg vrijgesproken. In beroep vraagt het openbaar ministerie 4 jaar voor Y.G. en C.D. en vijf jaar voor P.D. De procureur-generaal verwijst onder meer naar mastbepalingen. Maar dat vindt de advocaat van Y.G., Kris Vincke, niet correct. “Mastbepalingen zijn niet betrouwbaar. Dit onderzoek was kaas met gaten en dat smaakt mij niet.” Volgens Vincke zijn vele zaken niet onderzocht en moeten de drie opnieuw worden vrijgesproken. Uitspraak op 29 april. (OSM)