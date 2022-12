Leden Deense straatbende krijgen vijf jaar cel voor gijzeling Oostendse taxichauffeur

Drie Deense twintigers hebben voor de Brugse rechtbank elke vijf jaar effectieve celstraf gekregen voor de gijzeling van een Oostendse taxichauffeur. Het slachtoffer werd in een wagen gesleurd en twee dagen vastgehouden in een vakantiehuisje in Stekene. De beklaagden wilden naar eigen zeggen de 10.000 euro terug die ze aan het slachtoffer betaald hadden voor drugs. Maar volgens het slachtoffer zat een drugskartel achter de feiten.

Op 25 augustus vorig jaar bestelden Jibril M. (28), Mohammed T. (22) en Ibrahim H. (24) bij slachtoffer A.D. een taxirit naar de luchthaven. In de Havikstraat in Oostende sleurden ze A.D. hardhandig uit de wagen en dreigden daarbij met een mes en een bijl. A.D. kreeg het mes op de keel, werd gekneveld en in een gehuurde Volvo met Zweedse nummerplaat meegenomen naar een huisje in natuurdomein Het Speelhof in Stekene waar hij twee dagen lang werd vastgehouden. In de nacht van 28 augustus reed de Volvo naar Nederland waar de politie tot een controle wou overgaan. De wagen ging er vandoor maar werd in Nijmegen klemgereden. Het geknevelde slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, terwijl de drie andere inzittenden werden gearresteerd.

Deense drugskartel

Volgens het slachtoffer zat een Deens drugskartel achter de feiten. Hij werd naar eigen zeggen met de dood bedreigd terwijl via Snapchat geld werd gevraagd aan zijn broer. “Ik werd kaalgeschoren en geslagen”, verklaarde A.D. Maar Jibril M. (28), Mohammed T. (22) en Ibrahim H. (24) ontkenden dat ze in opdracht van een drugskartel handelden en beweerden dat ze het slachtoffer 10.000 euro hadden betaald voor drugs maar hun koopwaar niet te zien hadden kregen. Ze wilden dus gewoon hun geld terug. Volgens de verdediging was er van doodsbedreigingen of geweld geen sprake. “Het slachtoffer werd juist goed behandeld”, pleitte Pieterjan Dens, de advocaat van M.

Procureur Yves Segaert-Vandenbussche vroeg tijdens de pleidooien zes jaar cel en merkte op dat de beklaagden geen onbekenden zijn voor de Deense politie. “Ze maken deel uit van een Deense straatbende”, stelde hij. “Zowel de beklaagden als het slachtoffer laten het achterste van hun tong niet zien. Veel vragen blijven onbeantwoord.” De verdediging drong aan op straffen met uitstel, maar de rechtbank ging daar maandag niet op in. Volgens de rechtbank was er wel degelijk sprake van doodsbedreigingen. (AFr)