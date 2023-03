Landbouwerszoon reed te snel omdat mama hem riep: “Zei ze ook dat je aan 87 per uur door bebouwde kom moest racen?”

Een jonge landbouwerszoon uit Diksmuide moest zich bij de politierechter verantwoorden voor een fikse snelheidsovertreding vorig jaar. Hij reed te snel omdat zijn moeder hem dringend naar de boerderij riep. “Zeg haar maar dat ik eens boos keek naar je”, sprak de politierechter.

Op 12 september vorig jaar werd de jonge M.G. geflitst in de Pervijzestraat in Diksmuide. Hij reed om 7 uur ’s ochtends aan een gecorrigeerde snelheid van 81 kilometer per uur waar je 50 mag. Het leverde hem een bezoek aan de politierechter in Veurne op.

Helpen op boerderij

“Hij ontkent de feiten zeker niet”, sprak zijn advocaat Thomas Bailleul. “Maar zijn mama had hem gebeld dat hij te lang weg bleef en dringend moest komen om op de boerderij te helpen. En dus reed hij te snel.” De politierechter pikte daarop in. “En zei je mama dan ook dat je daarom aan 87 per uur door de bebouwde kom moest rijden? Nee hé. Zeg haar maar dat haar zoon niet flink was en ik eens boos heb gekeken naar hem.”

De jongeman werd echter niet gestraft maar op verkeerscursus gestuurd. (JH)