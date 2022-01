Landbouwer veroordeeld voor cannabiskwekerij: “Na drie seizoenen ‘Eigen Kweek’ kan je toch niet meer zo naïef zijn?

Een landbouwer uit Pittem is in beroep veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel. In een loods op het erf was een cannabiskwekerij was opgezet. Zijn vrouw werd vrijgesproken.

Eind april vorig jaar maakte de politie aan een loods van een varkensboerderij in de Posterijlaan in Pittem een proces-verbaal op voor een corona-inbreuk. De agenten zagen toen een bestelwagen staan die gehuurd werd door Finbar B., een Amsterdammer die volgens gegevens van ANPR-camera’s geregeld met het voertuig naar Pittem kwam. Een paar dagen later werd een zoeking gehouden op het bedrijf en werd een plantage met 240 planten ontdekt die tussen juli 2019 en de inval twee à drie oogsten hadden opgeleverd. In een bestelwagen werd nog eens bijna 20 kilo cannabis gevonden.

600.000 euro verbeurd

Finbar B. (48) werd ter plaatse opgepakt. Hij huurde de loods voor 950 euro van landbouwerskoppel C.T. (40) en N.M. (37). Finbar B. werd veroordeeld tot een effectieve celstraf van zes jaar. Hakim C. (39) uit Bornem, die de leiding had over de plukkers, kreeg veertig maanden effectief. Drie plukkers kregen elk twee jaar cel, al dan niet voor de helft met uitstel. Een drugswinst van bijna 600.000 euro werd verbeurdverklaard. Allen gingen in beroep. De verdediging benadrukte dat het om legale hennepteelt ging.

“De concentratie THC (de psychoactieve stof in cannabis, red.) in de aangetroffen cannabis werd niet vastgesteld alvorens ze naar de verbrandingsoven te voeren. Daarnaast vroegen ze ook de nietig verklaring van het onderzoek, omdat de huiszoeking niet volgens de regels zou zijn verlopen. “Ze zijn louter binnen gevallen in de hoop op een misdrijf uit te komen.” Maar dat veegde de procureur-generaal van tafel. “Ze zijn op hun nest gepakt en de politie trof inderdaad een professionele plantage aan. Maar daar is volgens mij niks verkeerds mee.”

Niets mee te maken

Dat het ook louter om hennep en geen cannabis zou gaan, lacht hij eveneens weg. “De kweek van hennep levert nog niet eens voldoende op om de huur van bijna 1.000 euro mee te betalen! En dat alles zou ook allemaal bij ‘nacht und nebel’ moeten gebeuren? Komaan zeg!” Het landbouwerskoppel –dat achttien maanden met uitstel kreeg- bleef hun onschuld uitschreeuwen. “Zij hebben hier niks mee te maken! Nooit hebben ze een voet binnen in de loods gezet. En door de indringende geur van hun varkens, konden ze ook de cannabisgeur niet waarnemen”, pleitte hun advocaat.

Slechte financiële papieren

Maar dat gelooft de procureur-generaal niet. “Sinds drie seizoenen ‘Eigen Kweek’ kan je toch zo naïef niet meer zijn? Je verhuurt je loods aan een onbekende Nederlander die de huur cash betaalt. En dag en nacht staat er een stroomgroep te draaien voor een loods die zogezegd diende voor de opslag van airco’s? Ook de ramen werden afgeplakt, voor de opslag van airco’s? Bovendien zet je zo’n plantage niet op een nacht op. Dat duurt weken en is een constant af- en aangerij van auto’s. In jullie eerste verhoor geven jullie het ook toe dat jullie vermoedden dat er iets niet pluis was. Het landbouwerskoppel hoopte nog steeds op de vrijspraak. Het bedrijf zat in slechte financiële papieren, die intussen wel grotendeels van de baan zijn. “Als het tot een veroordeling komt, zijn we alles kwijt.”

Het hof van beroep sprak de vrouw van het koppel vrij. De man zag zijn straf dalen naar 12 maanden cel met uitstel. Finbar B. kreeg vier in plaats van zes jaar cel, Hakim C. dertig maanden. De plukkers kregen straffen met uitstel. De man van het landbouwerskoppel tekende inmiddels cassatieberoep aan tegen zijn veroordeling. (OSM)