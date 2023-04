Landbouwer (58) riskeert tien maanden nadat 71-jarige collega sterft onder schaafmachine in Vlamertinge

Een 58-jarige landbouwer uit Vlamertinge riskeert voor de Brugse rechtbank tien maanden cel, eventueel met uitstel, en een geldboete van 16.000 euro voor een tragisch arbeidsongeval met een schaafmachine op een veld met sla. Een 71-jarige landbouwer uit Houthulst kwam daarbij om het leven. De verdediging vroeg om J.H. geen straf op te leggen.“Ik ben mijn beste vriend kwijt”, zuchtte hij. “Ben ik niet genoeg gestraft?”

Op 23 juli vorig jaar was het slachtoffer, een gepensioneerde landbouwer, met een schaafmachine onkruid aan het verwijderden op een veld met ijsbergsla langs de Lissewallestraat in Vlamertinge. Op een bepaald moment viel de zeventiger dwars door de machine en kwam onderaan tussen de messen terecht. Zijn lichaam werd pas ’s avonds aangetroffen. Er kon geen hulp meer baten.

Onderzoek wees uit dat het slachtoffer in het zwart aan de slag was voor het landbouwbedrijf van J.H. uit Vlamertinge. Ook de machine bleek op zowat elk vlak niet in orde. Het ging om een zelf samengesteld toestel waarbij de stoel rechtstreeks op het chassis was gemonteerd. Er zaten zelfs geen remmen op. “Onderzoek wees uit dat het slachtoffer bij het afstappen vermoedelijk een hendel raakte waardoor de machine weer in gang schoot”, aldus arbeidsauditeur Sofie Heyndrickx.

Heyndrickx verwees naar een eerdere zaak waarbij de zoon van J.H. op zijn spruitjeskwekerij al tegen de lamp liep voor zwartwerk en huisjesmelkerij. “Arbeiders waren gehuisvest in onveilige omstandigheden. De beklaagde heeft dus van dichtbij de mogelijke gevolgen gezien. En toch kon dit ongeval enkele maanden later gebeuren. Ik stel mij dan ook vragen bij de mentaliteit van de beklaagde.” Voor het zwartwerk vroeg de arbeidsauditeur apart nog een geldboete van 4.800 euro.

J.H. betwistte de feiten niet. “Uit respect voor het slachtoffer, die ook zijn vriend was”, pleitte de advocaat van J.H. “Mijn cliënt nam dat toestel over van de loonwerker die destijds zijn veld kwam schaven. Enkel hij en later ook het slachtoffer mochten er als ervaren landbouwers mee werken. Zij hadden zich nooit vragen gesteld bij de risico’s van die kleine tractor. Wat er precies gebeurd is zullen we trouwens nooit met zekerheid weten.”

Dat de zeventiger in het zwart werkte was volgens de verdediging te wijten aan een vergetelheid. “Hij was eenmalig niet gemeld bij de sociale zekerheid”, klonk het. De verdediging vroeg om J.H. geen straf op te leggen. “Ik ben mijn beste vriend kwijt”, zuchtte de vijftiger. “Ben ik dan niet genoeg gestraft?”

Niemand stelde zich burgerlijke partij in de zaak. De rechtbank doet uitspraak op 26 mei. (AFr)