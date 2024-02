Landbouwer (54) staat terecht voor ongeval waarbij fietser (82) uit Zonnebeke omkwam: “Tractor had volledig moeten stoppen”

Een 82-jarige man uit Zonnebeke overleed in september 2022 bij een ongeval met een tractor. De bestuurder moest zich donderdag verantwoorden voor de politierechtbank. Volgens het parket had de man zijn tractor volledig tot stilstand moeten brengen om veilig te passeren maar dat wordt betwist. “Ik heb hem probleemloos gepasseerd, maar zag hem toen vallen in mijn achteruitkijkspiegel”, zei de landbouwer.

Het tragische ongeval deed zich voor in de erg smalle Koekuitstraat tussen Moorslede en Roeselare. Een 54-jarige landbouwer moest er een bejaarde man met zijn elektrische fiets kruisen. Dat liep echter verkeerd en de tachtiger overleed ter plaatse. “Ze hadden duidelijk zicht op elkaar maar het was onmogelijk om elkaar daar veilig te kruisen”, zei de procureur. “Het ging hier om een smal boerenwegeltje. De beklaagde moest volledig tot stilstand gekomen zijn om de fietser te laten passeren.”

Landbouwer vraagt vrijspraak

Op basis daarvan meent het parket dat de landbouwer schuldig is aan de onopzettelijke doding van de fietser. Andere verkeersinbreuken worden hem niet ten laste gelegd. Zijn advocaat betwist dat de bestuurder een fout maakte die het overlijden van de oude man veroorzaakte. “Mijn cliënt vertraagde en ging uiterst rechts rijden. Het kruisen zelf is probleemloos verlopen. Het is een groot vraagteken wat nadien gebeurd is. Vermoedelijk is het slachtoffer zijn evenwicht verloren en tegen de aanhangwagen van de tractor van mijn cliënt gevallen. Zijn fiets had een gewone pedaal en een klikpedaal. Het was een zeer pijnlijk overlijden maar we moeten de juridische context bekijken. Ik vraag met vertrouwen de vrijspraak.”

De nabestaanden van het slachtoffer waren aanwezig voor het proces maar stelden zich geen burgerlijke partij. “Daarmee krijgen we hem toch niet terug”, zei de schoonzoon van de fietser. “Het is al erg genoeg, zowel voor ons als voor de chauffeur. We waren hier vooral om antwoorden te krijgen maar we weten dat die wellicht nooit zullen komen.”

De rechter doet uitspraak binnen een maand.