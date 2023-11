Krijgt grootmoeder (52) verbod om foto’s van kleindochter op Facebook te plaatsen? “Jaar cel voor belaging zoon gevraagd”

Krijgt een 52-jarige grootmoeder uit Ieper een verbod om foto’s van haar eigen kleindochter op Facebook te plaatsen? Dat is mogelijk een voorwaarde die de strafrechter uit Veurne de vrouw zal opleggen. K.C. werd voor de rechter gesleept door haar eigen zoon nadat hij door de vrouw belaagd werd. De relatie tussen de twee verzuurde compleet. “Ze moet stoppen met ons op te zoeken en foto’s van onze kleindochter te misbruiken”, klonk het hard.

Een pijnlijke zaak in de strafrechtbank van Veurne vrijdag. Daar staat een 52-jarige vrouw uit Ieper terecht nadat haar eigen zoon, die in Diksmuide woont, naar de politie was gestapt om klacht in te dienen tegen zijn moeder. De relatie tussen de twee is al en tijdje verzuurd omdat de jongeman het op latere leeftijd niet meer pikte wat er in zijn kinderjaren was gebeurd. Onder meer een plaatsing in een jeugdinstelling zit de man erg hoog. Nadat hij de liefde van zijn leven leerde kennen, een kindje kreeg en trouwde verbrak hij alle contact met zijn moeder.

Foto’s kleindochter

“Sindsdien leeft hij samen met zijn vrouw in een constante angst”, sprak hun advocaat. Ook haar moeder is burgerlijke partij. “K.C. pikt het immers niet dat hij geen contact meer wil. Ze blijft maar dreigende sms’en sturen, spreekt voicemails in en komt aan hun deur. Ze probeert hen vooral te raken door foto’s van hun dochter, haar kleindochter, op Facebook te gooien en door te sturen. We zeggen haar expliciet dat we dit niet willen en het contact verbroken is maar ze doet verder. We vrezen een escalatie en dienden daarom klacht in.” Daarna bracht het parket de zaak voor de rechter. De drie slachtoffer eisen elk 500 euro morele schadevergoeding.

Duidelijk signaal

“Dit is een pijnlijke zaak, maar we moeten die vrouw een duidelijk signaal geven”, sprak de procureur. “Treffend in deze zaak is dat de vrouw al verhoord werd door de politie en daar doodleuk zei dat ze verder zal doen tot ze haar zin krijgt. We vragen 1 jaar cel met uitstel onder voorwaarden, waaronder een contactverbod.”

Voordeur staat open

Een van de voorwaarden die de rechter K.C. wil opleggen is het verbod om foto’s van haar kleindochter op haar Facebook of dat van een ander te zetten. “En foto’s van mij”, repliceerde haar zoon. “Ik ben jouw eigendom niet.” Waarna de rechter expliciet aan K.C. vroeg of ze die voorwaarden zal naleven. “Voor mij zijn ze lucht”, sneerde de vrouw. “Zeker sinds zijn vrouw hem volledig manipuleerde. En zeggen dat ik nog de helft van hun trouw betaalde. Maar mijn zoon blijft mijn kind en voor hem staat onze voordeur open, als hij eens wil komen praten. Hij kreeg van ons alle kansen in het leven, ik vind het triest dat ik gestraft wordt en nu mijn kleindochter niet meer mag zien. Dat wil ik nog steeds.”

De vrouw gaf ook aan dat ze te ver ging in haar belaging, maar wil geen cent betalen aan de slachtoffers, wat nochtans een voorwaarde zou zijn. Vonnis op 22 december. (JH)