Kraker veroordeeld na maandenlange overlast in appartement in Waregem: “Blijven langsgaan, ondanks verschillende waarschuwingen”

Een 34-jarige kraker die maandenlang voor overlast zorgde in een leegstaand appartement in Waregem is vandaag tot een effectieve celstraf van 22 maanden veroordeeld. Pas nadat hij de eigenares uit Roeselare een duw gaf, vloog hij in de cel. “Nooit meer in Vlaanderen komen? Een fijne suggestie van zijn eigen advocaat”, vond advocaat Filip De Reuse in naam van de eigenares.

De problemen met Divuala N., een man met Congolese roots zonder vaste verblijfplaats, startten halfweg januari 2024. Hij beukte de deur van een leegstaand appartement in Waregem in en gebruikte het als onderkomen. Dat ging met heel wat overlast zoals lawaai, drugs, afval, uitwerpselen, vernielingen en het aftappen van elektriciteit gepaard. Een poging om hem via de vrederechter uit te zetten, lukte maar amper een dag later stampte hij opnieuw de deur in en begon het verhaal opnieuw. “Het dreef de 79-jarige eigenares tot wanhoop”, aldus haar advocaat Filip De Reuse. “Zelfs voorwaarden van de onderzoeksrechter brachten geen zoden aan de dijk.”

Op 2 augustus stonden de eigenares en N. oog in oog. Toen de vrouw hem staande wilde houden in afwachting van de komst van de politie gaf hij haar een duw waardoor ze tegen de muur vloog en haar enkel verzwikte. De druppel die de emmer deed overlopen en leidde tot een opsluiting in de gevangenis. “Voor één keer ben ik blij dat iemand in de cel zit”, aldus nog Filip De Reuse. “Hij steekt naar iedereen zijn middelvinger uit. De suggestie van zijn eigen advocaat om hem een verbod op te leggen om nog naar Vlaanderen te komen, vind ik uitstekend.”

Verdediging vraagt straf met voorwaarden

De openbare aanklager vorderde een celstraf van 27 maanden voor diefstal, drugsbezit, belaging en inbraak. “Voor een simpele kraker?”, vroeg advocaat Anthony Demol zich verbaasd af. “Hij dwaalde rond en brak binnen in een leegstaand appartement, maar het is geen gangster. Hij leefde op straat en verdient het niet in de gevangenis te zitten omdat hij een kraker is.”

Aan de rechter vroeg hij een straf met begeleidende voorwaarden op te leggen. Bedoeling is dat hij naar zijn moeder en zussen in Charleroi zou terugkeren. Aan het appartement in Waregem veroorzaakte hij al zo’n 4.700 euro schade. Twee andere huurders van het appartementsgebouw vertrokken al door de overlast die Divuala N. veroorzaakte. De eigenares vroeg daarvoor een schadevergoeding. “Maar ze maakt zich geen illusies”, aldus nog Filip De Reuse. “Nooit zal ze daar een eurocent van terugzien. Hij trekt zich van niemand iets aan.”

Vonnis

De rechter kende haar een schadevergoeding van 6.203 euro toe. Hij veroordeelde N. tot een effectieve celstraf van 22 maanden. “Maandenlang ben je blijven langs gaan, ondanks verschillende waarschuwingen”, aldus de rechter. (LSi)