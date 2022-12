Kortrijkzaan tweede keer in korte tijd veroordeeld voor cyberlokking

Een man uit Kortrijk is woensdag door de correctionele rechtbank veroordeeld tot een celstraf van één jaar met uitstel voor cyberlokking. “Zijn vorige veroordeling voor gelijkaardige feiten was nog maar net uitgesproken en hij maakte zich alweer schuldig aan grensoverschrijdend gedrag”, zo zei de procureur. De man wilde afspreken met een zestienjarig meisje, tot haar moeder ontdekte dat hij geen 18 maar 26 jaar was.

D.V. werd in 2021 veroordeeld tot een celstraf met probatievoorwaarden voor zedenfeiten en cyberlokking. In zijn voorwaarden stond dat hij geen contact mocht hebben met minderjarigen. “Maar kort na de uitspraak stuurde hij via Snapchat alweer een vriendschapsverzoek naar een zestienjarig meisje”, aldus de procureur.

Na wat over en weer gechat vroeg hij haar om een foto in bikini. Nog wat later besloten ze om af te spreken in Torhout. Tot de moeder van het meisje plots een bericht kreeg van een familielid van D.V. Ze waarschuwde de vrouw dat hij eerder al veroordeeld was voor gelijkaardige feiten en dat hij geen 18 maar 26 jaar oud was.

Verontrustend

Enkele maanden later verklapte hij aan de thuisverpleegster dat hij opnieuw contact had met een meisje. “Omdat het mogelijk weer om een minderjarige ging, werd hij opnieuw aangehouden”, aldus de procureur. “Bij een huiszoeking werden een Kerstman-, Sinterklaas-, en zwarte pietenpak aangetroffen. Dat is erg verontrustend, gezien zijn geschiedenis.”

Volgens de advocaat van de beklaagde bedoelde de man, die een verstandelijke beperking heeft, dat hij mentaal achttien jaar was. “Het was niet zijn bedoeling om over zijn leeftijd te liegen.” Hij werd veroordeeld tot een celstraf van een jaar met uitstel. Hij moet wel aan enkele voorwaarden voldoen, zoals begeleiding volgen.