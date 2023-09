Kortrijkzaan slaat zwangere vriendin, ook wanneer ze na bevalling kind op arm heeft

Een 45-jarige Kortrijkzaan hangt een celstraf van 1 jaar boven het hoofd. Ruim twee jaar terroriseerde hij zijn vriendin. Ze kreeg klappen tijdens haar zwangerschap, maar ook daarna. “Hij verwijst naar zijn alcoholprobleem.”

Toen hij haar begin november vorig jaar slagen gaf met haar anderhalf jaar oude dochtertje op de arm en uit het huis in Zwevegem gooide, was het culminatiepunt bereikt. Intussen is de echtscheiding uitgesproken, maar krijgt het intrafamiliaal geweld nog een staartje in de rechtbank.

Alarmerend

K.M. (45) uit Kortrijk moest zich in de rechtbank verantwoorden maar gaf verstek. Het Openbaar Ministerie vroeg een celstraf van 1 jaar en een boete van 800 euro.

“Alarmerend”, klonk het. “De huisarts maakte zich duidelijke zorgen. Hij verwijst telkens naar zijn alcoholprobleem.”

Keukenstoel en asbak

Een keukenstoel op haar hoofd, een asbak met inhoud in haar gezicht, naar de keel grijpen – twee jaar lang hielden de feiten aan. Toen ze zwanger was, maar ook daarna. Zelfs wanneer ze haar dochtertje vasthad.

Vonnis op 23 oktober.