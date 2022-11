Kortrijkzaan krijgt werkstraf nadat hij na ontslag nog 1.500 keer inlogde op computer van bedrijf

Een 49-jarige man uit Kortrijk moet een fikse werkstraf van 100 uren vervullen wegens informaticafraude. Toen hij ontslagen werd bij een betonbedrijf in Waregem logde hij nog ruim 1.500 keer in op het track&trace-systeem om gegevens te raadplegen. Als hij de straf niet vervult, moet de man één jaar naar de cel.

De 49-jarige Kortrijkzaan ging in 2000 aan het werk bij het betonbedrijf uit Waregem, maar in 2016 kwam er ruis op de lijn. “Er ontstond een discussie tussen hem en zijn baas waarbij C.T. allerlei instanties op het bedrijf afstuurde”, zegt de advocaat van het betonbedrijf. “Hij werd in 2017 ontslagen. Nadien ontdekte de baas dat C.T. ondanks zijn ontslag nog steeds toegang had tot het track&trace-systeem dat de betonmixers kan volgen op hun route. Hij logde meer dan 1.500 keer in op het systeem. Zowel op zijn eigen laptop als de computer van zijn nieuwe werkgever.”

Er werd vermoed dat C.T. zo bedrijfsgeheimen doorspeelde naar de concurrent, maar dat kon niet hard gemaakt worden. De man erkende de feiten, maar zei dat hij niet handelde uit eigenbelang. Hij wou er enkel mee een ex-collega helpen die onterecht werd ontslagen. “Hij gebruikte de gegevens inderdaad enkel om een ex-collega te helpen. Die werd ontslagen op verdenking van diefstal op een locatie, maar C.T. kon door die gegevens uit te zoeken bewijzen dat de collega nooit op die plaats was geweest.”

De rechter toonde zich mild en legde enkel een werkstraf op. (JH)