Kortrijkzaan bedreigt koppel nadat hij net niet aangereden wordt met elektrische fiets: “Ik ga ze vermoorden, ik wil gerust 25 jaar zitten”

Zes maanden cel en een boete van 800 euro. Dat is het verdict voor een 45-jarige Kortrijkzaan. Met zijn elektrische fiets botste hij bijna op een indraaiende auto die hem niet gezien had. Hij bedreigde het koppel en sloeg en schopte de man.

“Ik sleur hem uit zijn woning en sla zijn tanden eruit. Bel de brandweer maar. Er passen zeker vier molotovcocktails in. Ik ga ze vermoorden, ik wil gerust 25 jaar zitten”, vlogen de bedreigingen lustig in het rond. En of hij het meende. “Toen de politie vroeg of hij wel wist wat hij zei, bevestigde hij. ‘Ik trek geen enkel woord terug.’.”

Net geen aanrijding veroorzaakt discussie

Nochtans was de aanleiding banaal. Toen een vrouw op 17 februari de oprit van haar woning in Desselgem wilde opdraaien, had ze niet gezien dat W.S. (45) uit Kortrijk net passeerde met zijn elektrische fiets. Het kwam net niet tot een aanrijding, maar het kot was te klein.

Toen de echtgenoot van de vrouw het tumult hoorde, kwam hij naar buiten. S. richtte daarop zijn vizier op hem en deelde slagen en schoppen uit. Het koppel kon zich verschalken achter hun poort, tot de politie eraankwam.

Volgens zijn advocaat ging het om gewoon een luide discussie. Toen hij een duw kreeg, reageerde hij. Een opwelling van onweerstaanbare dwang, klonk het. De rechter veroordeelde de man echter tot een celstraf van zes maanden en een boete van 800 euro.

Het mannelijke slachtoffer, die gewond was, krijgt een schadevergoeding van 2.000 euro provisioneel – er werd ook een deskundige aangesteld. De vrouw krijgt 250 euro. (JD)