Kortrijkse instructeur van paardenmanege vraagt 12-jarige leerlinge om naaktfoto’s

Een 43-jarige instructeur hangt een celstraf van 18 maanden boven het hoofd omdat hij oneerbare voorstellen stuurde naar een twaalfjarig meisje. Hij vroeg haar ook om naaktfoto’s. “Mijn dochter keek naar hem op. Hij was haar leraar in de manege”, zo zei een geëmotioneerde vader van het slachtoffer in de rechtbank.

De feiten kwamen aan het licht nadat het slachtoffer over de berichten had verteld aan een vriendinnetje. “Gelukkig”, zo zei haar vader, “want we mogen er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als ze dat niet had gedaan. N.H. had haar expliciet gevraagd om hun gesprekken via Snapchat geheim te houden.”

Moeilijke periode

Hij vroeg het meisje niet alleen om naaktfoto’s, maar vroeg haar ook of ze ooit al had gemasturbeerd en stuurde haar filmpjes van zichzelf door terwijl hij zich bevredigde. Hij zou ook andere meisjes op de manege gefotografeerd hebben. Het openbaar ministerie vroeg een celstraf van 18 maanden met probatie-uitstel voor de man.

Volgens de advocaat van de verdediging ging zijn cliënt door een moeilijke periode. “Zijn leven is ondertussen helemaal veranderd. Hij volgt therapie en heeft nieuw werk. Hij klautert uit de put die hij voor zichzelf heeft gegraven.”

De Kortrijkzaan zelf verontschuldigde zich en zei dat het niet had mogen gebeuren. Vonnis op 1 juni.