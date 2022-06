Kortrijkse aannemersfamilie blijft ook na verzet schuldig aan uitbuiting werkkrachten, rechtbank mildert wel straffen

Vier leden van een Roemeense aannemersfamilie uit Kortrijk zijn ook na verzet schuldig bevonden aan uitbuitingspraktijken en zwartwerk. De mannen kregen bij verstek elk twee jaar cel, maar na verzet werd de straf voor drie van hen gemilderd.

Op 3 oktober 2017 werden na een klacht zes Roemenen aangetroffen in het bouwbedrijf van de familie F. langs de Gentsesteenweg in Kortrijk. De mannen verklaarden hoe ze onder valse voorwendsels naar België waren gelokt. “Ze zouden gratis huisvesting krijgen en 100 euro per dag verdienen”, stelde arbeidsauditeur Jeroen Lorré. “Maar in werkelijkheid verdienden ze 200 à 300 euro per week en als ze om de rest van hun loon vroegen werden ze afgetuigd. Hun identiteitskaarten werden afgenomen om contracten af te sluiten voor internet en water. De rekeningen kwamen uiteraard bij de slachtoffers terecht.”

Aanvankelijk verbleven de arbeiders op een piepkleine zolder bij Mihai F. (56) in Kortrijk. Hij is de vader van spilfiguur Mihai B. (31), die in Aalst woont. Ze hadden er geen badkamer of keuken. Later belandden ze in oude tabaksfabriek zonder toilet of verwarming en nog later in een woning van hun bazen langs de Gentsesteenweg. Die moesten ze wel eerst eigenhandig renoveren.

Marius F. (26) en Sorel F. (30), respectievelijk de broer en de neef van het kopstuk, werden mee voor de rechter gedaagd. De vier kregen in november 2020 elk twee jaar cel en 48.000 euro geldboete opgelegd. Ze kwamen evenwel niet opdagen voor hun proces en vernamen hun veroordeling via de Roemeense media, die het verhaal oppikten. Ze tekenden toen meteen verzet aan.

Mihai B. kwam evenwel opnieuw niet opdagen en kreeg bijgevolg opnieuw twee jaar cel en een effectieve geldboete van 48.000 euro. De drie anderen schoven de schuld in zijn schoenen. Marius F. en Mihai F. kregen alsnog vijftien maanden cel met uitstel en 48.000 euro boete, waarvan 12.000 effectief. Sorel F. moet 120 uur werkstraf uitvoeren. (AFr)