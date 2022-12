Kortrijks liberaal partijlid terecht voor pikante chatsessies met minderjarigen: “Mocht nooit gebeurd zijn”

Een lid van de liberale partij in Kortrijk chatte enkele jaren geleden onder een schuilnaam met minderjarigen en vroeg naar foto’s van hun geslachtsdeel. Daarom stond hij voor de strafrechter terecht. Er hangt hem twee jaar celstraf, een ontzetting uit de rechter en het daarmee gepaard gaand verbod om nog politiek actief te zijn boven het hoofd. “Ik ben boos op mezelf”, sloeg hij mea culpa.

Bijna zes jaar geleden al gaf de vijftiger zich als ‘Jimmy B.’ uit op een Nederlandse chatsite. Hij raakte er virtueel aan de praat met enkele tienermeisjes en -jongens. Dat hij wist dat ze slechts 12, 13 of 14 waren, staat vast, want ze antwoordden op zijn vraag naar hun leeftijd. “Hij vroeg hen een spelletje te spelen, stuurde foto’s van zijn eigen geslachtsdeel en vroeg hen dat ook te doen”, schetste de openbare aanklager de praktijken van de Kortrijkzaan. “Na de chatsessie zocht hij nog via een andere applicatie contact.”

Het was via die link dat de Nederlandse politie de Kortrijkzaan op het spoor kwam. Bij een huiszoeking en na het bekijken van zijn computer konden de virtuele gesprekken getraceerd worden. Dat hij zich op glad ijs bevond, besefte hij wel want zijn zoekgeschiedenis werd telkens gewist.

Geen kerstcadeautjes

Zijn advocaat vroeg of de liberaal, die geen politiek mandaat bekleedt maar wel bij het partijbestuur betrokken is en in 2018 kandidaat was voor de provincieraad, er zonder straf, maar met begeleidende voorwaarden vanaf zou kunnen komen. Dat vond de openbare aanklager geen goed idee. “We gaan geen kerstcadeautjes uitdelen”, was het antwoord duidelijk.

“Hij is een andere man dan hij zes jaar geleden was”, aldus zijn advocaat. “Hij zat toen in een relatiedip.” Zelf excuseerde hij zich uitgebreid en sloeg mea culpa. “Ik weet dat ik fout was en zal een straf aanvaarden”, klonk het in tranen. “Er gaat geen moment voorbij dat ik niet denk aan wat er is gebeurd. Ik wil naar de toekomst kijken, maar weet niet hoe die er na een veroordeling zal uitzien. Mogelijk moet hij na een veroordeling zijn politieke activiteiten of ambities staken. Dat zou gebeuren als hij uit zijn rechten wordt ontzet, wat gebruikelijk is bij veroordelingen voor zedenfeiten.

Vonnis op 25 januari. (LSi)