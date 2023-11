Kortemarkenaar (47) riskeert twee jaar cel voor aanranding dochtertje, zelf vraagt hij de vrijspraak

Een 47-jarige man uit Kortemark riskeert voor de Brugse rechtbank twee jaar effectieve gevangenisstraf voor aanranding van zijn dochtertje. C.M. zou het meisje ook geslagen hebben. Zelf vroeg de man de vrijspraak.

Eind december 2021 stapte de ex van C.M. naar de politie. Ze verklaarde dat de veertiger een tiental dagen eerder hun toen veertienjarige dochter op de arm had geslagen omdat ze haar medicatie had weigeren in te nemen. Nog volgens de vrouw had C.M. het meisje enkele jaren eerder onder haar T-shirt betast toen ze hem ’s ochtends wakker kwam maken. Het meisje was toen tussen negen en twaalf jaar oud.

De procureur en de advocaat van het meisje wezen op de berichten die C.M. vlak na de vermeende zedenfeiten verstuurd had naar zijn zoon. Daarin schreef hij dat de feiten met zijn zusje nooit hadden mogen gebeuren. “De beklaagde heeft duidelijk een seksuele grens overschreden”, aldus procureur Yves Segaert-Vanden Bussche, die twee jaar cel vroeg.

C.M. zelf vroeg over de hele lijn de vrijspraak. Volgens zijn advocaat was de slag op de arm niet meer dan “een pedagogische tik”. Ook de aanranding werd ontkend. “Mijn cliënt had helemaal geen seksuele intenties”, pleitte meester Dimitri Carpentier. “Zijn dochter was op hem komen liggen en had zijn hand onder haar shirt gebracht. Mijn cliënt heeft gezegd dat ze daarmee moest stoppen.”

De rechtbank doet uitspraak op 4 december. (AFr)