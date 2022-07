Kopstuk mensensmokkelbende tekent verzet aan: nieuw proces in de maak

Een 38-jarig kopstuk van een internationale mensensmokkelbende krijgt een nieuw proces in de Brugse strafrechtbank. Moshtaba S. werd veroordeeld tot 12 jaar cel maar tekent daar nu verzet tegen aan.

Het gaat om een mensensmokkelbende die niets ontziend was en regelmatig transmigranten in bootjes de Noordzee opstuurde. De bal ging aan het rollen toen de politie Westkust op 2 mei 2020 in Koksijde een Duitse wagen tegenhield met aan boord allerlei attributen om de overtochten mogelijk te maken.

Het ging om een opblaasboot, buitenboordmotor, jerrycans met benzine en zwemvesten. De Iraniërs die gearresteerd en later veroordeeld werden bleken echter enkel stromannen te zijn van de grotere bende. Het parket zette alles op alles om de bende in kaart te brengen want die zouden meer dan een jaar lang vanuit Duitsland via België naar Noord-Frankrijk diverse overtochten georganiseerd hebben.

Internationaal geseind

Dat leidde tot resultaat want drie kopstukken werden in kaart gebracht en kregen op 23 juni vorig jaar elk 12 jaar cel. Een van hen was de 38-jarige Iraniër Moshtaba S. Hij liet verstek en werd internationaal geseind. In april liep hij tegen de lamp op de luchthaven van Athene. De man werd overgebracht naar een Belgische gevangenis en tekende verzet aan tegen zijn veroordeling van 12 jaar cel.

Dat verzet kwam maandag voor in de rechtbank van Brugge maar S. was niet overgebracht voor zijn proces en moet door de politie nog verhoord worden. Dat zal nu de komende weken gebeuren waarna S. op 7 september zijn opwachting maakt bij de Brugse strafrechter. (JH)