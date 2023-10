Kopstuk ‘Deliveroo van de mensensmokkel’ krijgt tien jaar cel op zijn verjaardag, ander spilfiguur moet elf jaar brommen

De Brugse correctionele rechtbank heeft de spilfiguur van een grote mensensmokkelorganisatie veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf en 80.000 euro boete. De Koerdische bende werkte vanuit Duitsland en smokkelde transmigranten met gammele bootjes van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk. Negentien andere beklaagden kregen dertig maanden tot tien jaar cel.

Op het strafproces tegen 21 leden van een Koerdische mensensmokkelbende in het Brugse assisenhof hebben kopstukken Fryad K. (45) en Hewa R. (30) respectievelijk tien en elf jaar effectieve celstraf gekregen. Opvallend: K. is vandaag jarig. De twee stonden aan het hoofd van een bende die op grote schaal rubberbootjes naar de Noord-Franse kust bracht om transmigranten te smokkelen. Achttien anderen kregen tot acht jaar cel voor hun aandeel. Eén beklaagde werd vrijgesproken.

40-tal verschillende gerechtelijke onderzoeken

Het gerecht kon de bende in kaart brengen op basis van een veertigtal strafonderzoeken. Ze bracht rubberbootjes, zwemvesten en ander nautisch materiaal vanuit Duitsland en via West-Vlaanderen naar de Noord-Franse kust om transmigranten over zee naar Groot-Brittannië te smokkelen. Het Iraans-Koerdische kopstuk Hewa R. (30) werd begin mei vorig jaar in Londen opgepakt. Het openbaar ministerie vroeg dertien jaar effectieve celstraf voor de man. “Hij omschreef de slachtoffers als kippen”, stelde procureur Frank Demeester.

Zelf ontkende Hewa R. hij zijn leidinggevende rol met klem. “Ik begrijp echt niet waarom er hier dertien jaar cel wordt gevraagd”, zuchtte hij tijdens de pleidooien, die omwille van het grote aantal beklaagden en opgetrommelde agenten plaatsvonden in het Brugse assisenhof. “Geef mij dertien minuten en ik kan aantonen met mijn gsm dat ik niet de baas was. Door mijn talenkennis trad ik vooral op als tolk en ik versluisde ook geld.”

Ook voor het tweede kopstuk-, Fryad K. (45), vroeg Demeester dertien jaar cel. Maar ook hij ontkende zijn leidende rol. “Hij hield de boekhouding bij en versluisde ook geld via de hawalabank (informeel banksysteem, red.)”, pleitte advocaat Kris Vincke. “Maar hij ging niet op zoek naar mensen die gesmokkeld wilden worden. De échte kopstukken zitten in Turkije en Irak.” Naast tien en elf jaar cel kregen Fryad K. en Hewa R. ook elk een geldboete van 80.000 euro en zagen ze in totaal 160.000 euro verbeurd.

Acht jaar cel voor andere betrokkenen

Achttien andere betrokkenen kregen tot acht jaar cel voor hun aandeel. Allen minimaliseren ze hun aandeel of vragen ze de vrijspraak. “Mijn cliënt wist helemaal niet dat die bootjes en zwemvesten bestemd waren voor mensensmokkel”, pleitte Jean Marie de Meester. “In Duitsland is die problematiek totaal niet gekend. En met een bootje en zwemvesten naar de kust rijden, is ten slotte net zo min verdacht als in de winter met sneeuwkettingen en ski’s naar de bergen rijden.”

Het Federaal Migratiecentrum Myria stelde zich burgerlijke partij in de zaak en kreeg 5.000 euro schadevergoeding toegekend. “Smokkel met bootjes is de laatste jaren booming business geworden”, pleitte meester Luc Arnou. “Deze mensen arriveerden in Noord-Frankrijk met kant-en-klare bootpakketjes. Ze waren de ‘Deliveroo van de mensensmokkel’. Maar het materiaal was van erbarmelijke kwaliteit. De spotgoedkope zwemvesten waren van het type waarmee we in het middelbaar de Lesse afvoeren. Totaal niet geschikt voor zee en al zeker niet voor kinderen. Het was pure horror.”

Eén persoon vrijgesproken

De twintig veroordeelde bendeleden werden allen ook voor tien jaar ontzet uit hun burgerrechten. Eén beklaagde, de enige die zonder advocaat naar het proces kwam, werd vrijgesproken. Er werd maar één keer vastgesteld dat hij nautisch materiaal hielp inladen, terwijl niet blijkt dat hij wetens en willens heeft bijgedragen aan de criminele organisatie. (AFr)