Kopstoot aan echtgenote levert Kortrijkzaan voorwaardelijke celstraf op: “Het was een misverstand”

Nadat hij zijn echtgenote en hun 5-jarig zoontje drie uren te laat oppikte na hun zwemles gaf een 49-jarige man uit Kortrijk haar ook nog een kopstoot. Niet voor het eerst. De rechter gaf hem een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden en een voorwaardelijke boete van 400 euro. Hij moet zich wel 3 jaar lang aan enkele voorwaarden houden.

Op 23 september 2022 bracht Aissa A. zijn echtgenote en hun zoontje naar het zwembad in Kortrijk. Toen hun zwemles erop zat, daagde hij niet op om hen op te pikken. De vrouw liep in de gietende regen dan maar naar het station in Kortrijk. Daar dook A. drie uren later toch op. Wat volgde, was een hevige discussie waarbij A. zijn echtgenote een kopstoot verkocht.

Vorige veroordeling

Door een vorige veroordeling voor partnergeweld stond hij nog onder voorwaarden. “Het was een misverstand”, klonk het bij de advocaat van A. “Hij dacht dat ze een sms’je zou sturen wanneer hij hen opnieuw moest komen ophalen. Toen hij er was, bleek ze al vertrokken. Maar bovenal is er tussen beiden een toxische relatie. Ze leven naast elkaar maar weigeren te scheiden.” (LSi)