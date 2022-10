Koppel voor rechter na orale vrijpartij op kusttram in Nieuwpoort: “Dat was niet de bedoeling”

Een voormalig koppeltje moest zich bij de strafrechter in Veurne verantwoorden voor openbare zedenschennis op de kusttram. In aanwezigheid van andere passagiers gaf J. (41) haar toenmalige vriend S. (26) orale seks. “Dat was niet de bedoeling”, stamelde die laatste tegen de rechter.

De feiten deden zich op 28 januari van dit jaar voor rond 23 uur op de kusttram in Nieuwpoort. De 41-jarige J. uit Nieuwpoort en haar toenmalige vriend S. uit Veurne waren op weg naar huis. “Het koppel viel andere passagiers al op omdat ze wel heel passioneel aan het kussen waren”, sprak de procureur. Van die andere passagiers trokken ze zich weinig aan. Integendeel, ze gingen nog een stapje verder en J. maakte de broek van haar vriend los.

Op de camera

“Er werd gezien hoe ze haar vriend daarna orale seks gaf. Dat gebeurde zonder mondmasker, toen nog verplicht op het openbaar vervoer. Beiden ontkenden, maar hun handelingen waren vastgelegd door de veiligheidscamera’s. Ze bleken allebei behoorlijk onder invloed te zijn. We wilden er geen assisenzaak van maken en stelden beiden een minnelijke schikking van 250 euro voor. Die betaalden ze niet. Nu vraag ik de minimumstraf van 8 dagen cel en 208 euro boete.”

Niet de bedoeling

Enkel S. kwam zich verantwoorden. “Waar J. is weet ik niet, want we zijn uit elkaar”, sprak hij beschaamd. “Ik kan enkel zeggen dat het me spijt. Het was eigenlijk niet de bedoeling om zoiets te doen.”

Wat dan wel de bedoeling was, moest hij het antwoord schuldig op blijven. De man heeft nog een blanco strafblad en is op zoek naar werk. “In die zin lijkt het me beter de zaak op twee maanden uit te stellen zodat hij eerst werk kan zoeken en zich voor zijn alcoholprobleem kan laten begeleiden”, besloot de procureur. “Dan kan ik eventueel akkoord gaan met een opschorting zodat dit niet op zijn strafblad komt. De veroordeling ‘openbare zedenschennis’ zou hem wel eens kunnen achtervolgen.” De zaak gaat op 23 december verder. (JH)