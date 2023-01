Koppel vijftigers uit Blankenberge veroordeeld tot 16 maanden cel voor wietteelt in Limburg

Een 55-jarige man en zijn 53-jarige partner, beiden uit Blankenberge, zijn wegens het treffen van voorbereidende handelingen om wiet te telen veroordeeld tot elk 16 maanden effectieve celstraf en een boete van 8.000 euro. De man en de vrouw lieten verstek gaan op hun proces in de Hasseltse correctionele rechtbank.

De rechtbank achtte hen schuldig aan het beramen van plannen om een wietplantage in te richten in een pand in Heusden-Zolder. Ze waren onder meer in Eindhoven in Nederland allerhande materialen gaan halen die nodig zijn om een teeltinstallatie te bouwen.

Aankoop technisch materiaal

Volgens de strafrechter waren ze op 27 november 2020 begonnen met het idee. Op 19 april 2021 zagen ze hun plannen in duigen vallen, toen er politie over de vloer kwam.

De man huurde het pand om er een plantage in onder te brengen. Het koppel was aanwezig bij de aankoop van het technisch materiaal. De speurders vonden bewijzen in de gsm van de man.

Precaire financiële situatie

Verder bleken de mastlocaties van de gsm overeen te stemmen met de locatie in Eindhoven waar het materiaal werd aangekocht. Vanwege hun precaire financiële situatie waren ze begonnen om de wietplantage in te richten.

Voor de straf hield de rechtbank rekening met het feit dat het koppel zich liet leiden door gemakkelijk geldgewin, waarbij ze geen rekening hielden met de kwalijke gevolgen van drugs op de maatschappij en de gebruikers. De rechtbank heeft het installatiemateriaal en een afzuigkast verbeurd verklaard.